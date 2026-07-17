EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Sonstiges

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 406 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



17.07.2026 / 04:50 CET/CEST

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 15. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD sowie 148 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 406 Millionen US-Dollar Der Worldcoin-Token (WLD) ist nun bei Robinhood gelistet und erschließt damit Millionen von Nutzern den Zugang OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht hat und damit den Weg für einen möglichen künftigen Börsengang ebnet. Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor. Zum 15. Juli 2026, 16:30 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,41 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie Barmittel und Stablecoins im Gesamtwert von rund 148 Millionen US-Dollar, was einem Gesamtportfolio von rund 406 Millionen US-Dollar entspricht. Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung: Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören: Diese Woche wurde berichtet, dass OpenAI ein Produkt entwickelt, das als menschenähnlicher KI-Begleiter für den Hausgebrauch dienen soll. Mit diesem Produkt lassen sich Smart-Home-Geräte steuern, Medien abspielen, Fragen beantworten und auf Nachrichten reagieren. Mit dieser Entwicklung wird OpenAI in den Hardware-Markt einsteigen und dort mit Apple, Google und anderen konkurrieren ( Bloomberg ).

). Am 9. Juli veröffentlichte OpenAI "GPT-5.6 Sol", das sich durch eine verbesserte Token-Effizienz (54 % effizienter bei agentischer Codierung), stärkere Fähigkeiten in den Bereichen Programmierung, Naturwissenschaften, Biologie und Cybersicherheit, multimodale Unterstützung sowie neue Funktionen wie "GPT-Live" auszeichnet. Die Einführung erfolgt gestaffelt und in begrenztem Umfang, nachdem die US-Regierung dies aus Gründen der nationalen Sicherheit gefordert hatte. Sol verfügt über einen "Ultra"-Modus für anspruchsvollere Aufgaben sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen ( OpenAI ).

). Am 24. Juli 2026 wird der Zeitplan für die Token-Ausgabe von World einen bedeutenden Meilenstein erreichen. Wie im ursprünglichen World-Whitepaper dargelegt, wird die längste dreijährige Freigabefrist für Token des Netzwerks voraussichtlich auslaufen, wodurch sich die Anzahl der täglich in Umlauf kommenden WLD um etwa 43 % verringern wird - von rund 5,1 Millionen Token auf etwa 2,9 Millionen. ORBS hält derzeit 283.452.700 WLD, was etwa 8 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht und die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene WLD-Position darstellt. Während die Bestände von ORBS am 24. Juli unverändert bleiben werden, wird sich das Tempo der Ausgabe neuer Token voraussichtlich deutlich verlangsamen. WLD wird weiterhin in Umlauf gebracht, allerdings nur noch mit etwa der Hälfte der bisherigen täglichen Rate, wodurch sich das Wachstum des Gesamtangebots erheblich verlangsamt ( World ). "OpenAI verbessert die Funktionen von ChatGPT kontinuierlich weiter, was seit Jahresbeginn zu spürbaren Verbesserungen geführt hat. Die Verbesserung der Effizienz des Tokens wird von vielen Nutzern begrüßt", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. "Wir sind davon überzeugt, dass ORBS für die Zukunft einzigartig aufgestellt ist. Da KI immer persönlicher und autonomer wird, gehen wir davon aus, dass der Nachweis des menschlichen Willens zu einem der wertvollsten Güter in der digitalen Wirtschaft werden wird." Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy - mit Engagements in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (22 % der Bestände von ORBS), Worldcoin (29 %) und Beast Industries (4 %). Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat rund 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht etwa 22 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar. ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher ( Sensor Tower ) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie die am schnellsten wachsende Verbrauchertechnologie der Geschichte ist ( UBS via Reuters ). Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 29 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist. Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity). Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Millionen US-Dollar in eine Beteiligung an Beast Industries investiert, was etwa 4 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI auf. Weitere Informationen erhalten Sie hier: X: @iamhuman_orbs Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekte Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries. Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; die Überzeugung des Unternehmens, dass es für die Zukunft einzigartig positioniert ist; Aussagen, wonach OpenAI einen vertraulichen S-1-Antrag eingereicht hat, um sich für einen möglichen zukünftigen Börsengang zu positionieren; Aussagen, wonach OpenAI ein menschenähnliches KI-Begleiterprodukt für den privaten Gebrauch entwickelt; Aussagen zu den Fähigkeiten, Funktionen und der Veröffentlichung des GPT-5.6-Sol-Modells von OpenAI, einschließlich seiner Token-Effizienz, seiner Programmierfähigkeiten und seines "Ultra"-Modus; Aussagen, wonach die "Proof-of-Human"-Verifizierung zu einem der wertvollsten Vermögenswerte in der digitalen Wirtschaft werden wird; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar branchenübergreifend in den Bereichen Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen darüber, dass Worldcoin (WLD) bei Robinhood gelistet wird und damit Millionen von Nutzern Zugang erhält; Aussagen über die erwartete Reduzierung der WLD-Token-Ausgabe nach dem 24. Juli 2026, einschließlich der voraussichtlichen Verringerung von etwa 5,1 Millionen Token auf etwa 2,9 Millionen Token pro Tag; Aussagen, wonach das Unternehmen weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene WLD-Position hält; Aussagen, wonach Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen bezüglich des Aufbaus der Infrastruktur für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI durch das Unternehmen; sowie Aussagen bezüglich der Tatsache, dass das Unternehmen durch seine Investitionen in OpenAI, WLD und Beast Industries ein indirektes Engagement in wegweisenden Trends bietet. Begriffe wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "fortsetzen", "ausbauen", "vorantreiben", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "könnte", "bleiben", "voraussagen", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte", "positioniert", "Ansicht" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD sowie seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der vom Unternehmen gehaltenen Bestände erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebungsmaßnahmen und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der "Proof-of-Human"-Technologie und des "World"-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklungen des Geschäftsmodells sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identitäten und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Entwicklung des auf Kreative ausgerichteten Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; sich wandelnde öffentliche und staatliche Standpunkte zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Bereich der künstlichen Intelligenz; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, den Funktionen und der kommerziellen Resonanz der Modellveröffentlichungen von OpenAI; sowie Risiken, dass die Angebotsdynamik von WLD möglicherweise nicht zu den erwarteten Markteffekten führt. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-nasdaq-orbs-gibt-einen-gesamtbestand-von-rund-406-millionen-us-dollar-bekannt-darunter-anteile-an-openai-und-beast-industries-sowie-mehr-als-16-000-eth-und-uber-283-millionen-wld-token-302828221.html



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