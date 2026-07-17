Die Power der PGM's: Vom Edelmetallriesen zum Rohstoff-Powerhouse: Sibanye-Stillwater startet durch!

Anzeige / Werbung

Mehrere Rohstoffwelten, ein Konzern: Sibanye-Stillwater verbindet 'PGM'-Stärke, Goldproduktion und 79,82% am finnischen 'Keliber'-Lithiumprojekt zu mehreren strategischen Wachstumspfaden.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 17. Juli 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass Platingruppenmetalle ("PGM') für Abgaskatalysatoren eine zentrale Rolle spielen, ist weithin bekannt. Weniger bekannt ist, dass Platin und Palladium auch in ausgewählten Elektronik- und Halbleiteranwendungen eingesetzt werden, etwa in hochreinen Beschichtungs- und Kontaktmaterialien, Sensoren sowie Komponenten für Datenverarbeitung und -speicherung.

Quelle: Visual Capitalist

Der Ausbau von KI-Rechenzentren und fortschrittlichen Halbleiterkapazitäten eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für Platin und weitere PGM. Der Elektroniksektor stellt bislang jedoch nur einen vergleichsweise kleinen Teil der gesamten Platinnachfrage dar.

Die globale Rechenkapazität des Bestands leistungsfähiger KI-Chips verdoppelt sich rechnerisch etwa alle sieben Monate!

Quelle: Epoch AI, 9. Januar 2026; Eigene Darstellung

Dieser zusätzliche Bedarf trifft auf einen Platinmarkt, für den der World Platinum Investment Council 2026 das vierte Defizitjahr in Folge erwartet. Nach der Prognose vom 18. Mai 2026 soll das Gesamtangebot um 2% auf 7,377 Millionen Unzen steigen, während die Gesamtnachfrage um 9% auf 7,674 Millionen Unzen sinkt. Dennoch wird für das Gesamtjahr ein Defizit von 297.000 Unzen prognostiziert.

Jährliche Platinmarktbilanz, in Tausend Unzen, 2014-2026 (Prognose):

Quelle: World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly Q1 2026; Eigene Darstellung; die abgebildete Grafik zeigt einen früheren Prognosestand. Aktualisierung: Die jüngste WPIC-Prognose vom 18. Mai 2026 erwartet für 2026 ein Defizit von 297.000 Unzen.

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) deckt in diesem Umfeld eine breite "PGM'-Wertschöpfungskette von Förderung und Verarbeitung bis zum Recycling ab.

Darüber hinaus umfasst das Portfolio Gold sowie weitere Metalle wie Lithium, Nickel und Zink. Am finnischen "Keliber'-Lithiumprojekt hält der Konzern eine kontrollierende Beteiligung von 79,82%.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Die strategische und geografische Diversifizierung über Aktivitäten und Projekte auf fünf Kontinenten kann die Abhängigkeit von einzelnen Rohstoff- und Marktzyklen verringern. Sie beseitigt jedoch weder operative noch preis-, projekt- oder länderspezifische Risiken.

BlackRock meldet Beteiligung oberhalb der Fünf-Prozent-Schwelle! Passend zum starken Quartal!

BlackRock verwaltete per Ende Juni 2026 nach den veröffentlichten Q2-Zahlen rund 15,34 Bio. USDund ist damit der weltweit größte Vermögensverwalter. Bei Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) meldete BlackRock am 28. Januar 2026 einen Anteil von 5,001%. Die Mitteilungen vom 7. und 11. Mai nannten jeweils 5,002%. Am 2. Juni hingegen wurde ein Anteil von 5,193% gemeldet. Die Meldungen dokumentieren damit einen gestiegenen Anteilsbesitz oberhalb der gesetzlichen Meldeschwelle.

Operativ berichtete Sibanye-Stillwater für das erste Quartal 2026 ein konzernweites bereinigtes EBITDA von 19,4 Mrd. ZAR beziehungsweise rund 1,2 Mrd. USD. Das entsprach einem Anstieg von 371% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA ist eine vom Unternehmen verwendete Nicht-IFRS-Kennzahl und daher nicht ohne Weiteres mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Zu dem deutlichen Ergebnisanstieg trugen gleich mehrere Bereiche bei: Das bereinigte EBITDA der südafrikanischen "PGM'-Betriebe erhöhte sich um 393%, das der südafrikanischen Goldbetriebe um 160% und das der US-"PGM'-Betriebe um 611%. Die konsolidierten Recyclingaktivitäten steuerten ein bereinigtes EBITDA von 98 Mio. USD bei. Maßgebliche Treiber waren höhere Metallpreise, operative Stabilisierung, Kostenkontrolle sowie bei den US-Aktivitäten zusätzliche Effekte aus Steuergutschriften und der erweiterten Recyclingplattform.

Damit konnte der Konzern die höheren Edelmetallpreise im ersten Quartal 2026 in ein außergewöhnlich starkes operatives Ergebnis übersetzen. Gleichzeitig unterstreichen die Beiträge aus Gold, "PGM', Recycling, Zink und dem im Anlauf befindlichen "Keliber'-Projekt die Breite des Portfolios.

Ernennung neuer Investor-Relations-Leiterin untermauert Bedeutung der Kapitalmarktkommunikation!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hat Emma Chapman zur Senior Vice President Investor Relations ernannt. Sie soll die Position mit Wirkung zum 1. September 2026 von James Wellsted übernehmen.

James Wellsted wechselt als Executive Vice President Business Analytics and Improvement in das Group Transformation Office. Dieses soll das vereinfachte Betriebsmodell umsetzen, die Geschäftsplanung stärken und das Benchmarking zur Unterstützung der operativen Leistungsverbesserung ausbauen.

Chapman kommt von Teck Resources, wo sie noch als Vice President Investor Relations tätig ist und die Kapitalmarktkommunikation während einer Phase umfangreicher Unternehmens- und Portfolioumstrukturierungen begleitete. Zuvor war sie fast ein Jahrzehnt bei Anglo American Platinum tätig, unter anderem als Head of Investor Relations und ESG. Nach Angaben von Sibanye-Stillwater war sie dort an der Weiterentwicklung der Investmentargumentation und der internationalen Aktionärsansprache beteiligt.

Ihre Aufgabe bei Sibanye-Stillwater wird darin bestehen, die strategische Transformation und die operative Entwicklung des Konzerns gegenüber den Kapitalmärkten nachvollziehbar einzuordnen. Die Ernennung stärkt damit die personelle Basis der Investor-Relations-Arbeit.

Zum dritten Mal in Folge B-BBEE-Level 4 bestätigt!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hat sein Level-4-Rating beim Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) im Juni 2026 zum dritten Mal in Folge bestätigt. Die Zertifizierung dokumentiert die Einstufung des Konzerns im Rahmen der südafrikanischen Transformationsanforderungen. Das Unternehmen wertet sie als Ausdruck seines Engagements für Inklusion und sozioökonomische Entwicklung.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Die formale Zertifizierung betrifft unter anderem Strukturen und Prozesse in Bereichen wie Personalentwicklung, Beschaffung, Lieferantenentwicklung und Qualifizierung. Sie kann die Position des Unternehmens bei öffentlichen und privaten Beschaffungsprozessen sowie im Umgang mit südafrikanischen Transformationsanforderungen unterstützen.

FTSE4Good-Aufnahme erneut bestätigt!

Am 15. Juli 2026 bestätigte Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) seine fortgesetzte Aufnahme in die FTSE4Good Index Series. FTSE Russell bewertet dafür unter anderem Unternehmensführung, Arbeitssicherheit, Korruptionsbekämpfung und Klimathemen. Die Indexzugehörigkeit dokumentiert die Erfüllung der jeweiligen Aufnahmekriterien, stellt aber weder ein Gütesiegel für die Aktie noch eine Prognose der finanziellen Entwicklung dar.

Von Sibanye-Stillwater bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Sibanye-Stillwater.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizing-margins-and-operational-efficiency/

Fazit:

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) entwickelt sich von einem vorwiegend auf Gold und PGMausgerichteten Produzenten zu einem breiter diversifizierten Bergbau-, Verarbeitungs- und Recyclingkonzern. Die kontrollierende "Keliber'-Beteiligung, die internationale Recyclingplattform und weitere Metallaktivitäten erweitern die Ertragsquellen. BlackRocks gemeldeter Anteil von 5,193% ist als Aktionärsangabe nicht unerheblich und interessant und könnte vielleicht sogar als Vertrauensbeweis gewertet werden.

Mit der Ernennung von Emma Chapman und der erneuten Aufnahme in die FTSE4Good Index Series stärkt beziehungsweise bestätigt Sibanye-Stillwater seine Kapitalmarkt- und Nachhaltigkeitskommunikation. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleiben jedoch operative Umsetzung, Kostenkontrolle, Sicherheit, Projektanlauf und die Rohstoffpreisentwicklung.

Insgesamt verfügt der Konzern über ein breites Portfolio und eine starke Marktstellung bei Platingruppenmetallen und Gold sowie über zusätzliche Chancen in Recycling und Lithium.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Pflichtangaben

Quellen/Datenstand: Visual Capitalist, "Data Centers & Critical Minerals" Epoch AI, "Global AI computing capacity is doubling every 7 months", 9. Januar 2026; World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly Q1 2026 und Pressemitteilung vom 18. Mai 2026; Sibanye-Stillwater, Operating Update Q1 2026 vom 6. Mai 2026; Sibanye-Stillwater-Mitteilungen zu den BlackRock-Beteiligungen vom 28. Januar, 7./11. Mai und 2. Juni 2026; B-BBEE-Jahresbericht vom 10. Juni 2026; Ernennung der Head of Investor Relations vom 1. Juli 2026; FTSE4Good-Mitteilung vom 15. Juli 2026; Sibanye-Stillwater-Unternehmenswebsite/Keliber; BlackRock, Q2-2026-Ergebnisse vom 15. Juli 2026. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild. Datenstand dieser Veröffentlichung: 15. Juli 2026.

Methodik/Annahmen: Tatsachenangaben wurden aus den genannten Primär- und Sekundärquellen übernommen und redaktionell eingeordnet. Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen sind als solche gekennzeichnet und beruhen auf Annahmen, die sich ändern können. Es wurden keine eigenen Kurs-, Bewertungs- oder Gewinnmodelle erstellt. Keine planmäßige Aktualisierung; bei bekannt werdenden wesentlichen Fehlern kann eine redaktionelle Korrektur erfolgen.

Ersteller und Vergütung: Dieser Werbeartikel wurde am 17. Juli 2026 von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine erfolgsunabhängige Vergütung von SRC Swiss Resource Capital AG. SRC unterhält mit Sibanye Stillwater Limited einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratervertrag. Die einschlägige Tätigkeit der JS Research GmbH wurde gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige stellt weder eine Prüfung noch eine Billigung dieser Veröffentlichung durch die BaFin dar.

Risikohinweise: Wertpapiere von Rohstoff- und Bergbauunternehmen können erheblichen Kurs- und Liquiditätsschwankungen unterliegen. Zu den wesentlichen Risiken zählen Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Länder-, Genehmigungs-, Umwelt-, Sicherheits-, Arbeitskampf-, Energie-, Betriebs-, Projektentwicklungs- und Anlaufrisiken. Auch politische oder regulatorische Veränderungen, Unfälle, Naturereignisse, Produktionsausfälle und Kostensteigerungen können die Geschäftsentwicklung wesentlich beeinträchtigen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Werbecharakter und keine Beratung: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Werbe- und Investor-Relations-Mitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheidungen sollten nur nach eigener Prüfung und gegebenenfalls unter Hinzuziehung qualifizierter fachlicher Beratung getroffen werden.

Interessenkonflikte/Positionen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten die JS Research GmbH, Jörg Schulte und deren Mitarbeiter nach den dieser Veröffentlichung zugrunde gelegten Angaben keine Aktien, ADRs, Optionen oder sonstigen Derivate auf Sibanye-Stillwater; folglich besteht auch keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5%. Unabhängig davon besteht aufgrund der mittelbaren Vergütung über SRC und des entgeltlichen IR-Vertrags zwischen SRC und dem Emittenten ein wesentlicher wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC: nach vorliegenden Angaben nein. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen von JS Research GmbH: nach vorliegenden Angaben keine.

Haftung und zukunftsgerichtete Aussagen: Die Informationen wurden mit angemessener Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig eingeschätzt wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Haftung wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.

Zielmarkt und Verbreitung: Die Veröffentlichung richtet sich primär an Leser in Deutschland und Österreich. Eine Verbreitung in anderen Rechtsordnungen darf nur erfolgen, soweit sie dort zulässig ist. Empfänger sind selbst dafür verantwortlich, einschlägige lokale Beschränkungen zu beachten. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung oder Aufnahme in Datenbanken sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Die Nutzungsrechte an eingebundenen Fremdgrafiken sind vom Herausgeber vor Veröffentlichung gesondert zu prüfen.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002876XXX,XD0002876XXX,8534207,ZAE000259701