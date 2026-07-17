© Foto: KI-generiert mit DALL-ESiemens Energy gehörte am Donnerstag erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Der Abstand zum Rekordhoch wächst. Schafft die Aktie überhaupt noch einmal den Sprung in diese Regionen? Die Aktie von Siemens Energy stand am Donnerstag erneut unter Druck. Mit einem Minus von rund drei Prozent war der Energietechnikkonzern eines der Schlusslichter im DAX. Der Kurs fällt wieder unter die Marke von 150 Euro. Das Rekordhoch von 191,66 Euro aus dem April ist inzwischen rund 30 Prozent entfernt. Neben der immer mehr schwindenden KI-Fantasie beim DAX-Konzern sorgt eine milliardenschwere Übernahme des Schweizer Rivalens ABB für weitere Unruhe. Der Konzern übernimmt den britischen …
Enthaltene Werte: CH0012221716,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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