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Mikron erzielt im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoumsatz von CHF 180.5 Mio.



17.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Halbjahresbericht 2026 Boudry, 17. Juli 2026, 7.00 Uhr - Die heute veröffentlichten ungeprüften Finanzzahlen der Mikron Holding AG (SIX: MIKN) für das erste Halbjahr 2026 liegen im Rahmen der kommunizierten Guidance. Mit CHF 180.5 Mio. lag der Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 5.9% unter dem Vorjahreswert von CHF 191.9 Mio. Währungsbereinigt ging der Umsatz um 3.5% zurück. Der operative Gewinn der Gruppe belief sich auf CHF 16.1 Mio. (erstes Halbjahr 2025: CHF 21.6 Mio.). Dies entspricht einer operativen Gewinnmarge von 8.9% (erstes Halbjahr 2025: 11.3%). Bestellungseingang Mit CHF 134.5 Mio. lag der Bestellungseingang der Mikron Gruppe im ersten Halbjahr 2026 unter dem hohen Niveau des ersten Halbjahres 2025 (CHF 220.7 Mio.), aber über dem Wert des zweiten Halbjahres 2025 (CHF 112.0 Mio.). Die Gruppe erwartet, dass sich dieser positive Trend im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzt.

Nettoumsatz Der Nettoumsatz von Mikron belief sich auf CHF 180.5 Mio. (erstes Halbjahr 2025:

CHF 191.9 Mio.), was einem Rückgang von 5.9% entspricht. Zu konstanten Wechselkursen sank der Umsatz um 3.5%. Der Nettoumsatz der Division Automation lag 8.0% unter dem aussergewöhnlich starken Vorjahresniveau. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld - insbesondere in Europa - verzeichnete die Division Machining einen Umsatzrückgang von 13.4%. Demgegenüber erzielte die Division Tool ein solides Wachstum von 12.6%, dank einer positiven Entwicklung in allen Regionen.

Profitabilität Der operative Gewinn von Mikron belief sich auf CHF 16.1 Mio. bei einer operativen Gewinnmarge von 8.9% (erstes Halbjahr 2025: CHF 21.6 Mio.; 11.3%). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Umsatzentwicklung in der Division Automation zurückzuführen. Der Unternehmensgewinn im ersten Halbjahr 2026 belief sich auf CHF 13.8 Mio. (erstes Halbjahr 2025: CHF 18.3 Mio.).

Globale Präsenz Im ersten Halbjahr 2026 hat Mikron ihre globale Präsenz weiter ausgebaut. Eine neue Tool-Produktionsstätte in den USA soll im dritten Quartal 2026 den Betrieb aufnehmen. Zudem wurde in Indien eine neue Gesellschaft für die Divisionen Automation und Machining gegründet. Diese Investitionen stärken die Nähe der Gruppe zu ihren Schlüsselmärkten und sollen das zukünftige Umsatzwachstum in beiden Regionen unterstützen.

Ausblick Die Gruppe bestätigt ihre Guidance für das Gesamtjahr 2026 und erwartet einen Nettoumsatz von CHF 340-380 Mio. sowie eine operative Gewinnmarge von 7-10%.

Kennzahlen der Mikron Gruppe Ab dem ersten Halbjahr 2026 weist die Mikron Gruppe den Bestellungseingang, den Auftragsbestand sowie den Nettoumsatz nach ihren drei Divisionen aus. 1.1.-30.6.26 1.1.-30.6.25 +/- Mio. CHF Bestellungseingang 1) 134.5 220.7 -39.1% - Automation 77.6 168.8 -54.0% - Machining 23.1 23.3 -0.9% - Tool 34.0 28.9 17.6% Nettoumsatz 180.5 191.9 -5.9% - Automation 115.6 125.7 -8.0% - Machining 32.1 37.1 -13.4% - Tool 33.0 29.3 12.6% Auftragsbestand 1) 2) 232.3 351.9 -34.0% - Automation 175.9 274.0 -35.8% - Machining 49.1 73.2 -32.9% - Tool 7.4 4.9 51.0% Operativer Gewinn in % des Nettoumsatzes 16.1 8.9% 21.6 11.3% -25.5% Unternehmensgewinn 13.8 18.3 -24.2% Free Cashflow 1) 9.9 -7.2 n.a. Bilanz 30.6.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 374.1 379.1 -1.3% Eigenkapital 241.7 236.6 2.1% Eigenkapitalquote 1) 64.6% 62.4% 2.2% pkte.

1) Alternative Performance-Kennzahl, siehe Mikron Half-Year Report 2026, Seite 11 2) Per Ende der Periode

Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die drei Divisionen Mikron Automation, Mikron Machining und Mikron Tool haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1 530 Mitarbeitende. Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2026 Die Halbjahresergebnisse werden gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung in Form des Half-Year Report 2026 (in englischer Sprache) veröffentlicht: www.mikron.com/financial-reports Medien- und Analystenkonferenz Die Ergebnisse werden im Rahmen eines Webcast für Medien und Analysten am 17. Juli 2026 um 10.00 Uhr (MESZ) vorgestellt und erläutert: Mikron half year 2026 results webcast

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Ad-hoc-Mitteilung KontaktMikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com

Investor-Relations-Kalender 17.7.2026, 10.00 Uhr Webcast für Medien und Analysten zum Halbjahresergebnis 2026 22.1.2027, 7.00 Uhr Publikation vorläufige Abschlusszahlen 2026 5.3.2027, 7.00 Uhr Publikation Annual Report 2026 15.4.2027, 15.00 Uhr Generalversammlung 2027 16.7.2027, 7.00 Uhr Publikation Halbjahresbericht 2027

Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Mikron ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).

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