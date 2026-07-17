Boudry - Mikron hat im ersten Halbjahr 2026 weniger umgesetzt und deutlich weniger Gewinn erzielt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Werkzeugmaschinenhersteller. Der Umsatz sank von Januar bis Juni um 5,9 Prozent auf 180,5 Millionen Franken, wie Mikron am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 3,5 Prozent. Der Bestellungseingang gab derweil um gut 39 Prozent auf 134,5 Millionen Franken nach. Der Auftragsbestand per ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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