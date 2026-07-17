Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Smartbridge bekannt, einem in Texas ansässigen Unternehmen für Digital- und KI-Technologie, und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen Daten und Analytik sowie Dienstleistungen zur digitalen Transformation.

Smartbridge wurde 2003 gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihre Abläufe durch digitale Innovation, KI, Daten und Analytik sowie Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung zu modernisieren. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus der Öl- und Gasindustrie, der Medizintechnikbranche sowie der Gastronomie zusammen und kombiniert Beratungs- und Technologiedienstleistungen, um die Transformation und das Wachstum von Unternehmen zu ermöglichen. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern unterstützt Smartbridge Unternehmen dabei, Daten zu verknüpfen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen.

"Unternehmen sind heute bestrebt, ihre digitale und KI-Transformation zu beschleunigen, und suchen nach praktischen Wegen, um Innovationen in messbaren geschäftlichen Mehrwert umzusetzen", sagte Sri Raju, CEO von Smartbridge. "Unser Team konzentriert sich darauf, Kunden bei der Modernisierung und dem Aufbau der Fähigkeiten zu unterstützen, die sie benötigen, um ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten und finanzielles Wachstum für ihre Aktionäre zu schaffen. Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitern und vertiefen wir unsere Kompetenzen, sodass Smartbridge integrierte End-to-End-Dienstleistungen für unsere Kunden bereitstellen kann, von denen viele weltweit tätig sind."

"Smartbridge hat sich schon immer darauf konzentriert, Kunden bei der Lösung komplexer betrieblicher Herausforderungen mit praktischen, skalierbaren Lösungen zu unterstützen und gleichzeitig die Einführung voranzutreiben, die messbare Ergebnisse liefert", sagte Steve Senterfit, Präsident von Smartbridge. "Diese Zusammenarbeit vertieft diese Fähigkeit und verschafft unseren Kunden Zugang zu umfassenderen Kompetenzen, während sie wachsen."

"Technologische Transformation ist am effektivsten, wenn Innovation, Daten und Umsetzung aufeinander abgestimmt sind", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Smartbridge verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, um Unternehmen dabei zu unterstützen, kritische Funktionen zu modernisieren, neue Technologien einzusetzen und die Geschäftsleistung zu steigern."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum anbietet, das Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen im Bereich Human Capital umfasst. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuerwesen, Recht, Wertermittlung, globale Mobilität und Unternehmensberatung auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner auf der ganzen Welt an.

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