Zürich - Die DKSH-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2026 etwas weniger umgesetzt, um Währungseffekte und Akquisitionen bereinigt ist die Gruppe allerdings gewachsen. Der stark auf den asiatischen Raum ausgerichtete Marktexpansions-Dienstleister sieht sich nach wie vor auf Kurs, um weiter profitabel zu wachsen. In den Monaten Januar bis Juni sank der Umsatz von DKSH um 0,9 Prozent auf 5,47 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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