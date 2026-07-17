Neben dem Sturzflug der SpaceX-Aktie (minus 33 Prozent in einem Monat) und den Bombardements im Iran - die Aktienmärkte korrigieren noch relativ gelassen - wird der und die geneigte Interessierte am Kapitalmarktgeschehen derzeit von sehr unterschiedlichen Nachrichten hin- und hergerissen. Strauchelnde Unternehmen wie Semperit AG Holding und Bajaj Mobility AG werden starke Halbjahreszahlen liefern. Bravo! Auch die Industriesparte entwickelte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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