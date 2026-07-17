Rückenwind, statt Gegenwind: Der schwedische Klimatechnik-Spezialist Munters verbucht eine starke Nachfrage nach seinen Lösungen. Haupttreiber ist, wie soll es auch anders sein, der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktie gewinnt zur Stunde rund acht Prozent und kann sich damit von den jüngsten Verlaufstiefs wieder nach oben lösen.Dass das zweite Quartal etwas hinter den Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn zurückgeblieben ist, geschenkt. Die Nettoerlöse kletterten nur um sechs Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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