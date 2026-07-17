"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Citi Research hat heute das Kursziel für ASML von 1.675 auf 2.200 € angehoben und die Einstufung "Kaufen" bestätigt. Das neue Ziel liegt 31,3 % über dem bisherigen Wert. Auslöser waren die überraschend starken Zahlen für das zweite Quartal und die deutlich erhöhte Jahresprognose. Citi erhöhte zugleich seine Umsatzschätzungen für die kommenden Jahre um 14 bis 36 % und die Gewinnprognosen um 25 bis 52 %.ASML erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 9,33 Mrd. €, eine Bruttomarge von 54,0 % und einen unverwässerten Gewinn je Aktie von 7,59 €. Der Konzern erhöhte die Umsatzprognose für 2026 auf 43 bis 45 Mrd. €. Zuvor waren 36 bis 40 Mrd. € erwartet worden. Die Zielspanne für die Bruttomarge stieg von 51 bis 53 % auf 54 bis 56 %.Hinter dem Citi-Ziel steht die Erwartung eines mehrjährigen KI-Investitionszyklus. Nach Einschätzung der Bank befindet sich der durch künstliche Intelligenz angetriebene Investitionsaufschwung in der Halbleiterindustrie noch in einer frühen Phase. Die Nachfrage nach Anlagen für moderne Logik- und Speicherchips bleibt hoch. Citi verweist zudem auf umfangreiche Bestellungen für 2027 und 2028, eine bessere Sichtbarkeit der künftigen Kundennachfrage.Voraussetzung ist, dass der Investitionsboom bis mindestens 2028 anhält, ASML die geplanten Kapazitäten rechtzeitig aufbaut und weitere Exportbeschränkungen für China den Gewinn nicht stärker belasten. Nach einem Kursanstieg von rund 66 % seit Jahresbeginn ist die Bewertung bereits anspruchsvoll. Citi setzt nicht auf eine normale zyklische Erholung, sondern auf einen mehrjährigen KI-Investitionszyklus mit deutlich steigenden Umsatz- und Gewinnschätzungen.ASML plant, die Produktionskapazität für Low-NA-EUV-Systeme 2027 gegenüber der Kapazität von 2026 um rund 30 % zu erhöhen. Für 2028 wird eine weitere Steigerung um rund 30 % geprüft. Auch bei DUV-Immersionsanlagen plant der Konzern für 2027 ein Plus von rund 30 % und untersucht für 2028 eine nochmals vergleichbare Ausweitung.Unser Fazit: ASML bleibt ein Kauf und ist aufgrund der Technologieführerschaft auch ein hervorragender Kandidat für einen langfristigen Aktiensparplan.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.