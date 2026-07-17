- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 25. August 2026 im Vienna House by Wyndham MQ Kronberg, Raum "Meeting 3", Bahnhofstr. 38, 61476 Kronberg um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 25. August 2026 im Vienna House by Wyndham MQ Kronberg, Raum "Meeting 3", Bahnhofstr. 38, 61476 Kronberg um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|IFM Immobilien AG - HV am 25.08.2026
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