Nordex wird voraussichtlich ein weiteres starkes Q2 liefern, unterstützt durch höhere Installationsvolumen, einen besser bepreisten Auftragsbestand, einen wachsenden Servicebeitrag und positive Skaleneffekte. Der Umsatz und das EBITDA sollten im Jahresvergleich deutlich steigen, wobei die EBITDA-Marge voraussichtlich auf 9% ansteigen wird. Diese Leistung sollte das Unternehmen fest auf Kurs halten, um seine FY26-Prognose zu erreichen und weitere Fortschritte in Richtung seines mittelfristigen Margenziels zu unterstützen. Der bereits angekündigte starke Auftragseingang deutet ebenfalls auf eine anhaltende Nachfrage hin, obwohl das jüngste Wachstum hauptsächlich von den USA getrieben wurde, während Europa Anzeichen einer Normalisierung zeigt. Der geografische Shift hin zu Nordamerika sollte die Diversifikation verbessern und das zyklische Risiko verringern. Allerdings spiegelt die Bewertung bereits einen Großteil des erwarteten Gewinnpotenzials wider. Wir bestätigen unser HOLD-Rating mit einem Kursziel von 44,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
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