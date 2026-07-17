Nach einer deutlichen Abwärtskorrektur der Prognose für das GJ26 ging aus der Telefonkonferenz von Circus zum Q2 hervor, dass die Einführungsgeschwindigkeit der CA-1-Systeme kurzfristig nicht durch die Hardware, sondern durch die komplexen logistischen Herausforderungen des Ökosystems gebremst wird. Der Aufbau einer Lieferkette für Zutaten verzögert zwar die schnelle Skalierung, dürfte jedoch Zutatenmargen von bis zu 45 % ermöglichen und könnte sich letztendlich zu einem langfristigen Wettbewerbsvorteil entwickeln. Um diesen herausfordernden Übergang zu meistern und eine disziplinierte Kapitalallokation durchzusetzen, hat das Unternehmen Christian Bauer, einen ehemaligen Manager bei Volocopter und Daimler, zum CFO und Co-CEO ernannt. Trotz der überdurchschnittlichen Risiken rechtfertigt das immense Aufwärtspotenzial der Lebensmittelautomatisierung unsere "Spek. KAUFEN"-Bewertung und unser Kursziel von 8,40 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
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