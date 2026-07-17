Die Alphabet Aktie steht unter Druck weil sich Googles wichtiges KI Modell Gemini 3.5 Pro offenbar weiter verzögert. Während Wettbewerber neue Systeme vorstellen wächst bei Anlegern die Sorge dass Google im KI Rennen an Tempo verliert. Auch Abgänge von Forschern zu OpenAI und Anthropic verstärken die Unsicherheit.Gemini wird zum Belastungsfaktor Google setzt große Hoffnungen auf Gemini 3.5 Pro. Das Modell soll zeigen dass der Konzern im KI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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