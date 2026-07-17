Moonshot AI hat mit Kimi K3 ein neues Großmodell mit 2,8 Billionen Parametern vorgestellt. Es schlägt K3 Anthropic Claude Opus 4.8 und OpenAI GPT-5.5 in zahlreichen Programmier- und Agenten-Benchmarks. Nur bei besonders anspruchsvollen Aufgaben bleibt das Modell teilweise hinter Anthropic Fable zurück.
Das belegt erneut wie schnell chinesische KI-Anbieter technologisch zu den US-Laboren aufschließen. Die bislang verbreitete Annahme eines Rückstands von acht bis zwölf Monaten ist damit überholt.
Die geschlossenen Modelleder US-Anbieter treffen auf günstigere, frei verfügbare Alternativen, die für viele Unternehmensanwendungen bereits ausreichen. Firmen in den USA und Europa wechseln deshalb zunehmend zu chinesischen Modellen, um ihre KI-Kosten zu senken.
Moonshot strebt eine Bewertung von rund 31,5 Mrd. Dollar an, DeepSeek von etwa 71 Mrd. Dollar. Anthropic wurde zuletzt mit 965 Mrd. Dollar und OpenAI mit 852 Mrd. Dollar bewertet. Die IPOs sollen auf noch höherer Basis erfolgen. Ich wette auf ein Scheitern dieser IPOs.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Das belegt erneut wie schnell chinesische KI-Anbieter technologisch zu den US-Laboren aufschließen. Die bislang verbreitete Annahme eines Rückstands von acht bis zwölf Monaten ist damit überholt.
Die geschlossenen Modelleder US-Anbieter treffen auf günstigere, frei verfügbare Alternativen, die für viele Unternehmensanwendungen bereits ausreichen. Firmen in den USA und Europa wechseln deshalb zunehmend zu chinesischen Modellen, um ihre KI-Kosten zu senken.
Moonshot strebt eine Bewertung von rund 31,5 Mrd. Dollar an, DeepSeek von etwa 71 Mrd. Dollar. Anthropic wurde zuletzt mit 965 Mrd. Dollar und OpenAI mit 852 Mrd. Dollar bewertet. Die IPOs sollen auf noch höherer Basis erfolgen. Ich wette auf ein Scheitern dieser IPOs.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
© 2026 Bernecker Börsenbriefe