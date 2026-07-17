Frankfurt am Main (ots) -Kaum ein Lebensmittel steht so sehr für den Sommer wie Eis. Passend zum Eiscreme-Tag (National Ice Cream Day) am 19. Juli zeigt eine aktuelle Ferrero Umfrage¹, wie Deutschland Eis am liebsten genießt. Dabei zeigt sich: Eis ist längst mehr als eine Erfrischung an heißen Tagen. Für viele gehört es fest zum Alltag und zu gemeinsamen Genussmomenten. Mehr als jede zweite befragte Person (56 Prozent) genießt im Sommer mindestens einmal pro Woche Eis. Besonders beliebt ist dabei der Eisbecher: 36 Prozent greifen am liebsten zu Becher-Eis - noch vor Eis am Stiel (32 Prozent) und der klassischen Waffel (31 Prozent).Passend zum anhaltenden Trend rund um Becher-Eis bietet Ferrero mit dem bereits beliebten nutella Eis im Becher und dem neuen kinder bueno Eis im Becher zwei Eisvarianten an, die bekannte Markengeschmäcker in das Tiefkühlregal bringen. Was früher vor allem als Erfrischung an heißen Tagen galt, ist für viele Menschen heute ein fester Bestandteil ihrer Genussmomente. Die Ergebnisse zeigen, dass Eis längst nicht nur saisonal gedacht wird. Für 24 Prozent der Befragten gehört Eis unabhängig von der Jahreszeit regelmäßig zum Alltag. Weitere 22 Prozent verbinden Eis vor allem mit dem Sommer und den besonderen Genussmomenten, die diese Jahreszeit mit sich bringt.Der Eisbecher etabliert sich im TiefkühlfachAuch der Blick ins Tiefkühlfach zeigt, welchen Stellenwert Eis inzwischen hat: 43 Prozent der Deutschen geben an, immer oder meistens einen Eisbecher auf Vorrat zu Hause zu haben. Weitere 21 Prozent kaufen Becher-Eis zumindest während der Sommermonate regelmäßig ein. Der Eisbecher entwickelt sich damit zunehmend von einer spontanen Erfrischung für unterwegs zu einer festen Größe im Tiefkühlfach.Genuss steht im MittelpunktDer perfekte Eis-Moment wird dabei ganz unterschiedlich erlebt. Neben gutem Wetter spielen vor allem Genuss und kleine Auszeiten eine wichtige Rolle. Für 20 Prozent der Befragten sind eine cremige Konsistenz und ein intensiver Geschmack entscheidend, während andere vor allem gute Gesellschaft (20 Prozent) oder spontane Genussmomente (20 Prozent) schätzen.Gleichzeitig bleiben die Deutschen neugierig: Mehr als jede zweite befragte Person (53 Prozent) probiert gerne neue Eissorten und Geschmacksrichtungen aus. Das unterstreicht den Wunsch nach Abwechslung und Innovationen im Tiefkühlregal.Neue Impulse im Becher-SegmentDeutschland zählt zu den größten Eismärkten Europas2. Entsprechend entwickelt sich auch das Angebot im Tiefkühlregal kontinuierlich weiter - insbesondere im Becher-Segment, das Verbraucherinnen und Verbrauchern eine große Auswahl an klassischen und neuen Geschmackserlebnissen bietet.Vor diesem Hintergrund ergänzt Ferrero sein Sortiment seit diesem Sommer um kinder bueno Eis im Becher, neben dem bereits beliebten nutella Eis im Becher. Das neue Produkt kombiniert cremiges Milchhaselnusseis mit einem Swirl aus Haselnusssoße sowie knusprigen Keksstückchen mit Vollmilchschokolade und überträgt das bekannte Geschmackserlebnis erstmals in ein Becherformat für den Genuss zu Hause.Bildmaterial zu den Produkten finden Sie hier (https://we.tl/t-o6dY3RV7YGEVQPsd).Über die Umfrage1 Für die Ferrero Eiscreme-Umfrage wurden vom 11. bis 22. Juni 2026 insgesamt 1.018 Personen in Deutschland online befragt.2 Eurostat (2025) EU ice cream production sees uptick of 2% in 2024. Luxembourg: European CommissionPressekontakt:Unternehmenskontakt:Ferrero Deutschland GmbHHainer Weg 12060599 Frankfurt am MainTelefon:069/68 05-0Fax:069/68 05-288 0Agenturkontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-11Fax: +49 40 853760-10E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Ferrero Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116100/6316469