Unterföhring (ots) -Mehr Klaas, Jakob und Schmitti für die Ohren im Sommer durch den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf: Seven.One Audio realisiert gemeinsam mit REWE und der Omnicom Media-Agentur PION3ERS eine innovative Audio-Kampagne in den Summer-Special-Folgen von "Baywatch Berlin"und setzt damit neue Impulse für interaktive Markeninszenierungen im deutschsprachigen Podcast-Markt. Der Clou: Sponsoring und native Host-Read-Ads verschmelzen mit einer interaktiven Community-Mechanik, durch die Fans aktiv beeinflussen können, wie viele zusätzliche Minuten die nächste Podcast-Folge erhält.Ab sofort rufen die "Baywatch Berlin"-Hosts Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt über fünf Summer Breeze-Folgen hinweg in gewohnt humorvoller Manier dazu auf, die eigens für die Aktion gestalteten "Baywatch Berlin"-Summer Breeze-Coupons in der REWE-App zu aktivieren und beim nächsten Einkauf einzulösen. Das Versprechen: Je mehr Hörer:innen mitmachen, desto mehr Extra-Minuten erhält die nächste Folge.Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Diese Kampagne zeigt, was moderne Podcast-Werbung leisten kann: Sie verbindet Marke, Content und Community auf eine Weise, die unterhält und aktiviert. Schließlich erlebt man nicht alle Tage, dass ein Einkauf die nächste Folge des Lieblingspodcasts verlängern kann. Die 'Baywatch Berlin'-Fans hören nicht nur zu, sondern tragen aktiv dazu bei, wie viel zusätzliche Zeit sie mit ihren Lieblingshosts verbringen können. Genau diese Verbindung von glaubwürdigen Hosts, engagierter Community und kreativer Markenintegration macht Podcasts zu einem so starken Werbeumfeld."Almut Wandres, Director Customer Loyalty bei REWE: "Mit dieser Kampagne machen wir aus unserem Bonusprogramm weit mehr als einen Einkaufsvorteil. Unsere REWE Bonus-Coupons werden quasi zur 'Content-Währung', mit der die Community direkten Einfluss auf ihren Lieblingspodcast nehmen kann. Mit 'Baywatch Berlin' haben wir dafür das perfekte Umfeld gefunden - ein Format mit einer engagierten Fanbasis und großer Nähe zu seiner Community. So schaffen wir ein Markenerlebnis, das weit über klassische Werbung hinausgeht und echten Mehrwert für Hörerinnen und Hörer bietet. "Fabienne Krüger, Lead Creativity & Innovation bei PION3ERS, eine Mediaagentur von Omnicom Media Germany: "Von den eigenen Lieblingshosts kann man bekanntlich nie genug bekommen. Genau daraus entstand die Idee der Bonus Minutes: Erstmals kann ein REWE-Einkauf den Lieblingspodcast verlängern. Wenn das mal kein Bonus auf allen Ebenen ist.""Baywatch Berlin" wird von Studio Bummens produziert und zählt zu den erfolgreichsten Podcast-Formaten im deutschsprachigen Raum. Mit seiner Mischung aus persönlichem Storytelling, spontaner Dynamik, einer guten Portion Unkonventionalität und einer treuen Community bietet das Format ideale Voraussetzungen für innovative Werbeintegrationen.Die erste Summer Breeze-Folge von "Baywatch Berlin" gibt es hier (https://baywatch-berlin.podigee.io/345-der-karamell-nuss-charaktertest) zum Anhören.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupTel. +49 (0) 89 95 07 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7, 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Audio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176870/6316463