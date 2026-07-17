Chevron - CVX: Comeback des Super-Ölbullen?

Neue Rallye beim Schwarzen Gold?

Starke Korrelation mit dem Ölpreis bei der Chevron-Aktie (CVX)! Auch die Saionalität spricht dafür!

Chevron (CVX) - US60770K1XXX

Rückblick: Die vom Allzeithoch vom 30. März abfallende Diagonale konnte die Chevron-Aktie bereits überwinden. Auch die Widerstandslinie bei circa 185 USD könnte bald nachhaltig überwunden sein, zumal die geopolitischen Entwicklungen und der saionale Trend steigende Notierungen beim Schwarzen Gold erwarten lassen.

Chevron-Aktie: Chart vom 16.07.2026, Kürzel: CVX Kurs: 119.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Nahost-Konflikt sorgt sehr wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise für steigende Ölpreise. Entweder eskaliert die Lage um die Straße von Hormuz oder die Iraner kassieren für die Durchfahrt. Hinzu kommen der Ausfall wichtiger Anlagen der Öl-Infrastruktur und höhere Transportkosten. Vor dem Börsenstart am heutigen Freitag notiert das Wertpapier knapp über der waagrechten Widerstandslinie, sodass wir im Handelsverlauf mit einem Kaufsignal rechnen dürfen. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 19. Mai.

Mögliches bärisches Szenario

Risiken bestehen vor allem in schwankenden Rohstoffpreisen, geopolitischen Unsicherheiten und den Herausforderungen der globalen Energiewende. Vorsichtige Trader setzen einen Stop Loss, die anderen freuen sich bei einem Rückgang der Chevron-Aktie höchstwahrscheinlich über fallende Preise für Heizöl und Kraftstoff.

Meinung

Chevron, 1879 gegründet, mit Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texas zählt zu den größten Öl- und Gasunternehmen der Welt und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Exploration und Förderung über Raffinerien bis hin zu Chemieprodukten sowie dem Vertrieb von Kraftstoffen und Schmierstoffen ab. Ergänzend investiert Chevron in CO2-Abscheidung, Wasserstoff, Biokraftstoffe und andere Energielösungen. Das Unternehmen profitiert von effizienter Produktion und konsequenter Kostendisziplin, wodurch hohe freie Cashflows erzielt werden. Diese ermöglichen kontinuierliche Dividendenzahlungen, umfangreiche Aktienrückkäufe und Investitionen in neue Förderprojekte. Gleichzeitig stärkt Chevron mit der geplanten Übernahme von Hess seine langfristigen Wachstumsperspektiven, insbesondere durch den Zugang zu den ertragreichen Ölfeldern vor Guyana. Fazit: Aufgrund der Erwartung steigender Ölpreise kommen wir zu einer bullischen Einschätzung der Chevron-Aktie.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 367.83 Milliarden USD

Meine Meinung zu CVX ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/die-chevron-aktie-profitiert-von-stabilen-oelpreisen-und-soliden/69785149

Veröffentlichungsdatum: 17.07.2026

Autor: Thomas Canali

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