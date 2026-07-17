Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat nach einem schwachen ersten Halbjahr 2026 ihre Erwartungen für das Gesamtjahr deutlich nach unten angepasst. Anhaltende Konsumzurückhaltung und ein schwieriges Marktumfeld in Deutschland belasteten Umsatz und Ergebnis stärker als vom Management erwartet. Trotz bereits eingeleiteter Gegenmaßnahmen sieht sich das Unternehmen gezwungen, seine Umsatz- und Ergebnisprognosen spürbar zu reduzieren. Gleichzeitig setzt Berentzen auf neue Produkte und Markeninitiativen, die im zweiten Halbjahr erste Impulse liefern und ab 2027 ihre volle Wirkung entfalten sollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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