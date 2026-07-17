Datum der Anmeldung:
13.07.2026
Aktenzeichen:
B11-74/26
Unternehmen:
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Prag (CZE); Erwerb von Anteilen an der 4iG SDT EGY Zrt., Budapest (HUN) und der Hirtenberger Defence Systems Kft., Várpalota (HUN)
Produktmärkte:
Achskomponenten Stahlkonstruktionen Getriebe Sitze und Sitzbezüge für militärische Fahrzeuge, Mörsergranaten, Mörsermunition
13.07.2026
Aktenzeichen:
B11-74/26
Unternehmen:
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Prag (CZE); Erwerb von Anteilen an der 4iG SDT EGY Zrt., Budapest (HUN) und der Hirtenberger Defence Systems Kft., Várpalota (HUN)
Produktmärkte:
Achskomponenten Stahlkonstruktionen Getriebe Sitze und Sitzbezüge für militärische Fahrzeuge, Mörsergranaten, Mörsermunition
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