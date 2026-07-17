Die Bücher für die Kapitalerhöhung von Pentixapharm Holding zu 1,85 Euro sind dem Vernehmen nach mehr oder weniger geschlossen. Kurz zuvor haben CEO Dirk Pleimes und Technologievorstand Eric Merten auf einer von der BankM organisierten Investorenpräsentation nochmals alle Hintergründe und die Investmentstory des im Bereich Radiopharmazeutika tätigen Unternehmens erklärt. Tatsächlich könnte die Ausgangslage des ehemaligen Tochterunternehmens von Eckert & Ziegler interessanter kaum sein - so zumindest der Eindruck von boersengefluester.de ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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