Einbettung GPU-beschleunigter Intelligenz versetzt Unternehmen in die Lage, Daten direkt an der Quelle für KI-Analysen einfach zu finden, zu verwalten und nutzbar zu machen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es DataPelago, ein in Kalifornien ansässiges KI-Dateninfrastruktur-Unternehmen, das für seine innovative Herangehensweise, zur Beseitigung von Engpässen in der Datenverarbeitung für analytische und AI-Workloads bekannt ist, übernommen hat. Die Übernahme bedeutet eine grundlegende Erweiterung des Portfolios von NetApp und ermöglicht GPU-beschleunigte Datenverarbeitung, die direkt an der Speicherschicht ausgerichtet ist. Mit dieser Übernahme etabliert sich NetApp als das Unternehmen, das die Zero-Copy-Aktivierung von Unternehmensdaten für KI ermöglicht.

KI ist der bestimmende Plattformwechsel unserer Ära. Die Unternehmen stellen jedoch fest, dass ihr größter Engpass darin besteht, ihre Daten schnell genug aufzubereiten, zu verwalten und zu aktivieren, um KI erfolgreich in die Produktion zu überführen. Der Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels liegt darin, beschleunigtes Computing zu ermöglichen, wo Daten erstellt und gespeichert werden. DataPelago löst diese Herausforderung durch eine grundlegende Neukonzeption, wo beschleunigtes Computing in der Daten- und Speicherschicht stattfindet, und nicht darüber.

"Da KI-Modelle und die Chips, die sie antreiben, immer effektiver werden., benötigen die Unternehmen eine Infrastruktur, die genauso intelligent und leistungsstark ist, um das Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen", erklärte George Kurian, Chief Executive Officer bei NetApp. "NetApp führt die Branche bei der Unterstützung der Kunden an, Innovationen voranzutreiben und einen Geschäftswert zu generieren, indem man ihnen die volle Kontrolle über ihr wichtigstes Gut gibt: ihre Daten. Mit DataPelago erweitern wir unsere Fähigkeiten, die Kunden zu unterstützen, ihre Daten mit der erforderlichen Agilität zu verstehen und zu verarbeiten, um einen Wettbewerbsvorteil zu entfalten."

Bei der Kerntechnologie von DataPelago "Nucleus" handelt es sich um eine universelle Datenverarbeitungs-Engine, die heterogenes beschleunigtes CPU- und GPU-Computing nutzt, um Daten am Ursprungsort zu verarbeiten. Durch die Verarbeitung von Daten in der Speicherschicht, anstatt sie auf externe Rechencluster zu verlagern, reduziert Nucleus die Infrastrukturkosten um bis zu 80 Prozent und liefert Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu 10-mal schneller sind als herkömmliche Ansätze. Zusätzlich, indem man keine Kunden benötigt, die ihre Daten von operativen Systemen in KI-Systeme übertragen, beseitigt DataPelago den größten einzelnen Engpass im Enterprise-KI-Einsatz. Die Technologie von DataPelago liefert einen Mehrwert in Großunternehmen aus unterschiedlichen Branchen, indem sie anspruchsvolle Arbeitsbelastungen beschleunigt, wobei sie die Infrastruktureffizienz in großem Maßstab verbessert.

"DataPelago hat sich zum Ziel gesetzt, die Engpässe bei der Datenverarbeitung zu beseitigen, die die KI-Innovation daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalteten", erläuterte Rajan Goyal, Gründer und Chief Executive Officer von DataPelago. "Der Eintritt in das Unternehmen NetApp eröffnet uns die Möglichkeit, unsere bahnbrechende Verarbeitungstechnologie mit dem besten Dateninfrastruktur-Portfolio der Branche zu kombinieren. Die Unternehmen investieren Milliardenbeträge in Grafikprozessoren (GPUs) und KI-Modelle, aber ihre Daten bleiben fragmentiert und hinterlassen wertvolle Computerressourcen, die ungenutzt bleiben anstatt sie zu nutzen. Zusammen sind wir gut positioniert, die Kunden zu unterstützen, KI-Bereitstellungen in großem Maßstab zu vereinfachen und zu beschleunigen."

"Die Nucleus Engine von DataPelago bringt Software-definierte Beschleunigung direkt in die Speicherebene und verarbeitet Daten über CPUs und GPUs hinweg, sodass Unternehmen ihre Daten für KI vorbereiten, verwalten und aktivieren können, ohne sie zu verschieben. Dies bedeutet wirkliche Zero-Copy-Aktivierung", erläuterte Syam Nair, Chief Product Officer bei NetApp. "NetApp verwaltet mehr Unternehmensdaten über mehr Umgebungen hinweg als jedes andere Unternehmen in der Branche. Die nächste Phase der künstlichen Intelligenz wird von denen gewonnen werden, die dafür sorgen, dass diese Daten an der Quelle nutzbar sind und das Team von DataPelago bringt die technische Kompetenz und Geschwindigkeit mit, um uns schneller ans Ziel zu bringen."

Nach der Übernahme wird DataPelago als hundertprozentige Tochtergesellschaft von NetApp geführt werden. Diese Nachricht signalisiert einen fortgesetzten Wachstumskurs für NetApp nach den jüngsten branchenführenden Partnerschaften unter anderem mit Cisco, Google Cloud, Red Hat und SK Telecom.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act der USA von 1995

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Übernahme von DataPelago, einschließlich der Fähigkeit, die GPU-beschleunigte Datenverarbeitung an der Speicherschicht auszurichten und die Zero-Copy-Aktivierung der Unternehmensdaten für KI zu ermöglichen; die Fähigkeit der Technologien, die Infrastrukturkosten zu reduzieren, die Leistung zu beschleunigen und die Datenverarbeitungsengpässe für die Enterprise-KI-Einführung zu beseitigen; unser Unternehmens-, Konjunktur- und Marktausblick; unsere allgemeinen Zukunftsaussichten; die Nachfrage nach unseren KI-Lösungen und anderen Angeboten und unsere Fähigkeit, fortlaufend bessere Ergebnisse und mehr Wert für unsere Stakeholder zu erzielen. Diese und andere gleichermaßen wichtige Faktoren werden in den Berichten und Dokumenten beschrieben, die wir regelmäßig bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen, einschließlich der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem zuletzt eingereichten Bericht auf Formular 10-K und unserem vierteljährlichen Bericht auf Formular 10-Q beschrieben sind. Alle in dieser Mitteilung gemachten Aussagen werden nur zu dem Datum getroffen, das am Anfang dieser Mitteilung angegeben ist. Wir lehnen jede Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Produktrichtungs-Erklärung

Diese Pressemitteilung erörtert die Vision von NetApp für zukünftige Innovationen, einschließlich der antizipierten Ausrichtung der Technologie von DataPelago am Portfolio von NetApp. Diese Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken weitergegeben und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen herangezogen werden. NetApp erteilt keine Zusage und hat keine Verpflichtung, beliebige Produkte, Dienstleistungen, Integrationen oder alle zugehörigen Merkmale, Materialien, Codes oder Funktionalitäten, die hierin beschrieben werden, zu entwickeln oder bereitzustellen, einschließlich aller Fähigkeiten, die sich aus der Übernahme von DataPelago ergeben. Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt jeglicher Funktionen oder Funktionalitäten für NetApp Produkte und Dienstleistungen, einschließlich derjenigen, die die Technologie von DataPelago anbieten, bleiben im alleinigen Ermessen von NetApp. Die Strategie und möglichen zukünftigen Entwicklungen, die Produkt- und Plattformausrichtungen sowie die Funktonalität von NetApp, einschließlich der Pläne in Zusammenhang mit der Technologie von DataPelago können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir lehnen jegliche Verpflichtung ab, Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM gelisteten Markenzeichen sind Marken der NetApp, Inc. Andere Unternehmens- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Über DataPelago

DataPelago treibt die Datenbeschleunigungsrevolution an, die KI erfordert. Heutzutage hat der unstillbare "Hunger" der KI nach Daten in großem Maßstab den ultimativen Engpass geschaffen ohne wirtschaftlich skalierbare Datenverarbeitung wird die KI-Innovation selbst ausgebremst. Bei DataPelago entfachen wir bahnbrechendes Denken, um die Datenverarbeitung in der Wirtschaft zu transformieren und die nächste Welle der KI-Revolution anzutreiben.

DataPelago Nucleus ist, die weltweit erste Datenverarbeitungs-Universal-Engine, die für beschleunigtes Computing entwickelt wurde. Sie wurde speziell dafür entwickelt, jede Art von Daten zu verarbeiten, um auf jeder Hardware zu funktionieren und jede Abfrage-Engine zu unterstützen, um neue Vorteile bei Preis und Leistung zu bieten, die sie realisierbar machen, um Wert aus allen Daten der Welt zu gewinnen und eine KI-Revolution zu entfachen.

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