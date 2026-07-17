Die SAP-Aktie kommt weiterhin nicht nachhaltig vom Fleck. Bereits in meiner Analyse vom Wochenbeginn stand die laufende Bodensuche im Mittelpunkt, wobei die Marke von 143,20 € als entscheidende Hürde für eine Entspannung definiert wurde. Genau darunter bleibt der DAX-Titel bislang gefangen - und damit besteht weiterhin das Risiko eines neuerlichen Abwärtsimpulses. Unter 143,20 € bleibt der Druck bestehen Die zwischenzeitliche Erholung vom jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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