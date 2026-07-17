SMA Solar Technology hat Anleger am Donnerstagabend mit deutlich besseren als erwarteten vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2026 überrascht und gleichzeitig die Jahresprognose angehoben. Nachbörslich sorgte die Ad-hoc-Mitteilung für große Aufmerksamkeit, am Freitag reagierte die Aktie mit kräftigen Kursgewinnen. Obwohl der Quartalsumsatz mit 345,7 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert lag, übertraf die Profitabilität die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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