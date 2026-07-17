Erneutes Tief im Halbleiter-Sektor vs. ein Allzeithoch im Luxussektor. Derzeit schauen Investoren zunehmend auf alternative Sektoren, die weniger von überhitzen Bewertungen betroffen sind. Die Luxus-Aktie Richemont kommt mit ihren frischen Quartalszahlen ganz gelegen. Schon wieder glänzt die Schweiz ganz ohne Rüstungs- und Halbleiter-Boom und vielleicht sollte man als Anleger hier genauer hinschauen. Gründe gibt es zur Genüge. Langweilige Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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