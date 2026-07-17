Die Übernahmefantasie rund um Abivax erhält neue Impulse. Nachdem zuletzt mehrere Analysten ihre Kursziele für die Aktie angehoben und auf das erhebliche Potenzial des Wirkstoffkandidaten Obefazimod verwiesen hatten, sorgt nun ein neuer Bericht des französischen Informationsdienstes La Lettre für neue Spekulationen. Demnach hat das Biotech-Unternehmen seine US-Investmentbank Centerview Partners erneut eingeschaltet, um Gespräche mit potenziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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