© Foto: OpenAINur drei Rohstoffschiffe passieren Hormus. Iranische Angriffe und die US-Blockade legen den Verkehr lahm und treiben Öl- und Gaspreise hoch.Nur drei Rohstoffschiffe durchquerten am Donnerstag die Straße von Hormus. Dies ist die niedrigste tägliche Transitrate seit Mai, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Die meisten Schiffe stoppten oder kehrten um, nachdem es infolge der jüngsten iranischen Angriffe auf Schiffe und der Wiederaufnahme der US-Blockade gegen iranische Schifffahrt zu Ausfuhren gekommen war, wie Reuters berichtet. Die erneute Eskalation der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran hat den Schiffsverkehr durch Hormus, die weltweit wichtigste Transportroute für Öl und Gas, erneut …
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