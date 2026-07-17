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Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 55%. In dieser Woche haben wir eine Analyse, ein Interview und drei Updates veröffentlicht außerdem haben wir ein Rating angepasst und ein Stop-Loss platziert. Heute passen wir ein weiteren Stop an, heben ein Ziel und ein Rating an. Betroffen sind unter anderem SK Hynix, Porr, Prysmian, Bayer, Nemetschek, Zalando, der Copper ETF und zwei Sparplan-Monster . Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Halbleiter und KI-Infrastruktur korrigieren. Das drückt den Tech-Sektor und damit den NASDAQ100 als klar schwächsten Index in den letzten Wochen. DOW JONES oder auch die gleichgewichtete Variante des S&P500 entwickeln sich seit Wochen besser und notieren nur ganz knapp unter Allzeithoch.Wir heben das Rating für das gleichgewichtete XTRACKER ETF auf den S&P500 an und verweisen noch mal auf meinen Artikel zur Branchenrotation aus der Vorwoche, den SieDas war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!