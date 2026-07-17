Der europäische Online-Apothekenmarkt erlebt dank des E-Rezepts und des neuen Card-Link-Verfahrens eine beispiellose Sonderkonjunktur. Nachdem die jahrelangen regulatorischen und technologischen Hürden überwunden sind, explodieren die rezeptpflichtigen Umsätze im Kernmarkt Deutschland förmlich. Für vorausschauende Investoren bietet sich nach der heftigen Konsolidierungsphase der vergangenen Jahre jetzt eine gute Gelegenheit, sich in diesem strukturell wachsenden Zukunftsmarkt strategisch zu positionieren. Zu diesem Zweck haben wir Ihnen in der Termin-Börse daily zwei Unternehmen herausgesucht. Diese und weitere Empfehlungen gibt es für Sie im Einzelabruf oder im Abo (KLICK HIER).
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