Wien (www.fondscheck.de) - Beim Einsatz von börsengehandelten Fonds (ETFs) zählt Deutschland zu den am weitesten entwickelten Märkten in Europa, so die Experten von "FONDS professionell". Zu diesem Ergebnis komme eine Studie des britischen Finanzanalysehauses Research in Finance, die sich wiederum auf eine europaweite Umfrage unter professionellen Investoren sowie Privatanlegern stütze. Demnach hätten Direktbanken und Neobroker insbesondere über den Weg des Sparplans den Aufstieg der ETFs bei Privatanlegern beflügelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de