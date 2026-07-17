© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOMoonshot stellt mit Kimi K3, das nach eigenen Angaben größte offene KI-Modell der Welt, vor. Das System rückt technologisch näher an die US-Spitze heran.Das chinesische KI-Start-up Moonshot, das von Alibaba und Tencent unterstützt wird, hat mit Kimi K3 nach eigenen Angaben das weltweit größte Open-Weight-KI-Modell vorgestellt. Das Modell kann außergewöhnlich große Mengen an Text und Informationen in einer einzigen Anfrage verarbeiten. Es soll komplexe Denkaufgaben, langfristige Programmierprojekte und wissensintensive Anwendungen bewältigen. Nach Angaben des Unternehmens ist Kimi K3 das erste offene Modell seiner Größenklasse. Die vollständigen Modellgewichte sollen bis zum 27. Juli …
Enthaltene Werte: KYG875721634,US01609W1027,WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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