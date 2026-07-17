EQS-News: United Labels Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels Aktiengesellschaft
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|E-Mail:
|info@unitedlabels.com
|Internet:
|https://www.unitedlabels.com
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2367734 17.07.2026 CET/CEST