EQS-News: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
|Französische Straße 53 - 55
|10117 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@wirpflegen.de
|Internet:
|https://www.maternus.de/investoren/hauptversammlung
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2367730 17.07.2026 CET/CEST