DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Juli (30. KW)

=== M O N T A G, 20. Juli 2026 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni - JP/Börsenfeiertag: Japan D I E N S T A G, 21. Juli 2026 *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q *** 18:30 NL/Airbus SE, Business Update 2026 M I T T W O C H, 22. Juli 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni 08:00 GB/Erzeugerpreise Juni *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 23. Juli 2026 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Earning-Calls 1H (09:00 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz) F R E I T A G, 24. Juli 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni *** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni *** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill Summer School 2026 ===

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