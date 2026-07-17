MediaAlpha: Attraktive Lead-Plattform im US-Versicherungsmarkt MediaAlpha (MAX) ist eine eher unbekannte, aber interessante US-Plattform im Versicherungssektor. Das Unternehmen funktioniert als modernes Affiliate-Netzwerk bzw. Lead-Generator für Versicherungen - vergleichbar mit einer B2B-Version von Check24, jedoch ohne eigene große Vergleichsseite. Geschäftsmodell MediaAlpha verbindet Versicherer mit Lead-Anbietern (Websites, Apps, Vergleichsportale und Agenten). Versicherungen können gezielt Leads nach Kriterien wie Alter, Region oder Risikoprofil einkaufen. Es gibt einen offenen Marktplatz sowie private Marketplaces, in denen Versicherer unpassende Leads weiterverkaufen. Das Modell ist relativ AI-resistent, da es auf einem starken Netzwerk und proprietären Daten basiert. Der Fokus liegt klar auf Property & Casualty (hauptsächlich Autoversicherungen), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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