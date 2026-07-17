EQS-News: NetEase Games and Starry Studio
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Vorbestellungen sind ab sofort möglich - inklusive exklusiver, plattformspezifischer Belohnungspakete!
GUANGZHOU, China, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- NetEase Games und Starry Studio freuen sich bekannt zu geben, dass ihr erfolgreiches Survival-Spiel "Once Human" - angesiedelt in einer bizarren Welt - am 25. August offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Zum Start bietet der Titel eine brandneue Ego-Perspektive sowie volle Unterstützung für Cross-Play und Cross-Progression.
Trailer zur Bekanntgabe des Erscheinungsdatums von Once Human: https://youtu.be/YRa7L46q7IE
Once Human ist ein kostenloses "Strange-Worlds"-Survival-Spiel, das in einer postapokalyptischen Landschaft spielt. Die Spieler begeben sich in verschiedene "Szenarien", die jeweils abwechslungsreiche Umgebungen und Spielmechaniken bieten. Mit zurzeit 6 Szenarien und einem PvP-Spin-off bietet das Spiel Konsolenspielern vom ersten Tag an über 300 Stunden Spielspaß. Im Spiel stehen Anomalien im Mittelpunkt des Ablaufs des Kernspiels - nutze sie, um die von Stardust verseuchte Ödnis zu erkunden, deinen Unterschlupf zu automatisieren und dich für den Kampf zu mutieren. Vom Herstellen bis zum Kämpfen sind Anomalien dein einziges Mittel zum Überleben.
Verbessertes Spielerlebnis auf der Konsole: Neue Ich-Perspektive und mehr
Um das Spielerlebnis zu maximieren, führt die Konsolenversion verschiedene Sonderfunktionen ein:
Vorbestellungen starten mit exklusiven Belohnungspaketen
Die Vorbestellungen haben offiziell sowohl auf der PlayStation- als auch auf der Xbox-Plattform begonnen und umfassen zwei verschiedene Stufen von Geschenkpaketen. Käufer erhalten exklusive, limitierte Vorbestellungsgegenstände, die jeweils nur für die PlayStation- bzw. die Xbox-Plattform erhältlich sind.
Jetzt im PlayStation- und Microsoft-Store vorbestellen: https://g.oncehuman.game/c/29e8e9
Trommeln Sie Ihre Teamkollegen zusammen, rüsten Sie sich für das ultimative Überlebenserlebnis und machen Sie sich bereit, im August die Anomalie zu betreten! Gemeinsam überleben - wir waren einst Menschen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006555/image1.jpg
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17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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