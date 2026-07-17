An den US-Börsen erlebt die Aktie von SpaceX heute einen herben Rückschlag. Nach dem historisch größten Börsengang rutschte das Papier im frühen Handel um bis zu 6,9 Prozent auf 122,12 US-Dollar ab. Damit droht das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, rund eine Billion Dollar an Börsenwert seit seinem Rekordhoch im Juni zu verlieren. Die Marktkapitalisierung sank auf 1,61 Billionen Dollar - womit der Titel nun deutlich unter dem IPO-Preis von 135 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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