(neu: Schlusskurs)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick haben die Aktien von SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang eingelegt. In der Spitze schnellten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen bis auf 66,85 Euro und damit den höchsten Stand seit Anfang Juni. Letztlich betrug das Kursplus noch 5,8 Prozent auf 61,55 Euro.

Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder der höchste Stand seit Herbst 2023 aus dem Mai bei 70,70 Euro in den Fokus. Das Rekordhoch von 112,70 Euro aus dem Juli 2023 ist aber noch weit entfernt.

SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung. Obendrein profitierte das Unternehmen von der Rückzahlung von US-Zöllen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Vorräte.

Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden."

Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint. Möglicherweise könne SMA auch von einem Verbot chinesischer Wechselrichter und Batteriespeicher in den USA und der Europäischen Union profitieren, ergänzte Hesse, der seine Kaufempfehlung bekräftigte.

Deutsche-Bank-Analystin Olivia Pulvermacher stufte die Aktien nun auch auf "Buy" hoch und schrieb von einer wieder attraktiveren Anlagestory bei gleichzeitig sinkenden Risiken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung. Mit ihrem neuen Kursziel von 75 Euro traut sie SMA noch weitere Kursgewinne von knapp 15 Prozent zu.

Im laufenden Jahr haben die SMA-Aktien bereits um gut 80 Prozent zugelegt und steuern damit auf eine Verdopplung zu. Kurz nach Vorlage der Jahreszahlen Anfang März ging es für die Papiere deutlich aufwärts, im Juni folgte dann eine Korrektur bis auf 46,22 Euro. Hiervon hat sich der Kurs aber schon wieder um rund ein Drittel erholt./mis/zb/niw/he