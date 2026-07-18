VANCOUVER, BC - 17. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) ("Copper One" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrloch MHB-37B eine Bohrtiefe von 2.400 Fuß (732 Meter) überschritten hat, während die ersten 1.760 Fuß (536 Meter) des Bohrkerns zur geochemischen Analyse bei ALS Laboratories in Reno, Nevada, eingereicht wurden. Die ersten Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 des Unternehmens auf seinem Kupfer-Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Majuba Hill ("Majuba Hill") im Pershing County, Nevada, stehen nun aus und das Programm schreitet weiterhin planmäßig voran.

Abbildung 1: Kernfoto aus 2.389 Fuß (728 Meter) Bohrtiefe mit sichtbarem Pyrrhotin, Pyrit und Chalkopyrit in der ALS-Formation sowie sekundärer Biotitalteration.

"Das Überschreiten der 2.400-Fuß-Marke in Bohrloch MHB-37B bei gleichzeitiger Einreichung der ersten 1.760 Fuß Bohrkern zur Analyse markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Bohrkampagne 2026 auf Majuba Hill", sagte David Greenway, President und CEO. "Nachdem unsere ersten Analyseergebnisse nun ausstehen, treten wir in eine spannende neue Phase des Programms ein. Das Bohrloch MHB-37B untersucht eines unserer vorrangigsten mithilfe der KI von ExploreTech ermittelten Ziele, und während sich das Bohrloch der geplanten Tiefe nähert, freuen wir uns darauf, die Ergebnisse auszuwerten und gleichzeitig die nächsten Bohrlöcher des Programms vorzubereiten."

Abbildung 2: Chalkopyrit in der Brekzienzone bei 1.982 Fuß (604 m) in MHB-37B

MHB-37B überschreitet 2.400 Fuß - erste Analyseergebnisse stehen aus

Das Bohrloch MHB-37B macht weiterhin Fortschritte und hat die 2.389-Fuß-Marke (728 Meter) auf dem Weg zur geplanten Endtiefe von etwa 2.500 Fuß (762 Meter) überschritten. Die ersten 1.760 Fuß (536 Meter) des Bohrkerns wurden an ALS Laboratories in Reno, Nevada, ein unabhängiges, akkreditiertes Labor, zur Probenaufbereitung und geochemischen Analyse geschickt. Die Analyseergebnisse stehen aus und werden nach Erhalt, Überprüfung und Abschluss der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren des Unternehmens bekannt gegeben.

Innerhalb der ALS-Formation wurden zwischen etwa 800 Fuß (243,8 m) und 1.100 Fuß (335,3 m) Chalkopyrit, Pyrit und möglicherweise Sphalerit visuell festgestellt. Die ALS-Formation ist das Wirtsgestein für die porphyrischen Rhyolithintrusionen. Visuelle Beobachtungen von Sulfidmineralien sind vorläufiger Natur und sollten nicht als repräsentativ für Mineralgehalte oder Mächtigkeiten angesehen werden.

MHB-37B ist das mithilfe der KI von ExploreTech geplante Kernbohrloch im Rahmen des Bohrprogramms 2026. Das Bohrloch soll eine Tiefe von etwa 2.500 Fuß (762 Meter) erreichen und die KI-gestützte Modellierung geophysikalischer Daten in Kombination mit der Brekzienkartierung aus der Frühjahrskampagne überprüfen. Das Zielgebiet knüpft an historische Bohrungen an, die eine bedeutende Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung durchteuft haben. (Siehe Abbildung 3.)

Abbildung 3: Zielzonen für das Bohrprogramm 2026: Bohrlöcher im Jahr 2026 und geplante Bohrlöcher.

Probenahme, Analysemethoden und QA/QC

Die Bohrkernproben aus MHB-37B sowie Gesteinsproben von der Oberfläche wurden zur Probenaufbereitung und geochemischen Analyse an ALS Laboratories in Reno, Nevada, ein unabhängiges akkreditiertes Labor, geschickt. Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) des Unternehmens umfasst die Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom in regelmäßigen Abständen. Die Laborverfahren beinhalten zudem interne Qualitätskontrollprotokolle. Gesteinssplitterproben aus dem Oberflächenbereich sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One im US-Bundesstaat Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Nevada erreichte im Annual Survey of Mining Companies 2022 des Fraser Institute den Spitzenplatz unter den führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts von Majuba Hill in einer stabilen, bergbaufreundlichen Region mit einer langen Geschichte der verantwortungsbewussten Mineralerschließung.

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9.684 Acres und liegt etwa 113 Straßenkilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca (Nevada) sowie 251 Kilometer (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Das Projekt ist über gut ausgebaute Kreisstraßen von der Ausfahrt Imlay (Nevada) an der U.S. Interstate 80 aus erreichbar, gefolgt von einer etwa 23 Meilen langen Fahrt in westlicher Richtung. Der Zugang zu qualifiziertem Personal, Straßen, Strom und Wasser ist für die Weiterentwicklung von Mineralprojekten von grundlegender Bedeutung. Majuba Hill profitiert von einer etablierten Infrastruktur, einschließlich Straßenzugang, Verfügbarkeit von Strom, Wasser und Zugriff auf qualifizierte Arbeitskräfte - Faktoren, die die Anforderungen für die Exploration und künftige Erschließung im Vergleich zu abgelegeneren Projekten senken könnten. Majuba Hill ist ein historischer Produktionsstandort mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich bisher niedergebrachter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 89.395 Fuß, die Copper One eine bedeutende technische Grundlage für die laufende Exploration bieten.

Durch die bisherige Exploration wurde ein großes Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem identifiziert, das für eine genauere Bewertung offen ist. Weitere Bohrungen und technische Untersuchungen sind erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und das Potenzial des Systems zu ermitteln. Es sind jedoch weitere Bohrungen, Geomodellierungen und technische Bewertungen erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung auf dem Projekt zu bestimmen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer führenden Bergbauregion, und profitiert von der Größe, der Zugänglichkeit, der Infrastruktur sowie einer beträchtlichen historischen Explorationsdatenbank.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion ist Copper One auch Eigentümer des Projekts Sport in Utah, was das Portfolio des Unternehmens an Kupferexplorationsassets in Nordamerika erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

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Corporate Communications

E: info@copperone.com

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