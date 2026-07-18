ZenaTech-Tochter ZenaDrone entwickelt Drohne für Einsätze ohne GPS

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ZenaTech-Tochter ZenaDrone erweitert ihr Verteidigungsdrohnen-Portfolio um ein neues System für schwierige Einsatzräume. Im Mittelpunkt steht die IQ Sphere, eine autonome Drohne der IQ-Serie. Sie ist etwa so groß wie ein Fußball und wurde für Dual-Use-Anwendungen konzipiert. Damit adressiert ZenaDrone sowohl Verteidigungsaufgaben als auch zivile Einsatzfelder in Industrie, öffentlicher Sicherheit und kritischer Infrastruktur.

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA), ein Anbieter von Technologielösungen rund um KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen, hat den Start der Prototypenentwicklung bei seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone gemeldet. Die neue Plattform soll dort arbeiten, wo GPS ausfällt, Räume eng sind und Risiken steigen.

Autonomie für Räume, in denen GPS nicht reicht

Die IQ Sphere wurde speziell für den Verteidigungssektor entwickelt. Sie soll Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen unterstützen und zugleich Remote-Interaktionen ermöglichen. Ihr Einsatzgebiet liegt in Umgebungen ohne GPS-Empfang und bei beengten Platzverhältnissen. Genau dort entstehen oft die größten operativen Herausforderungen.

Die Plattform soll Informationen in Echtzeit liefern und ein umfassendes Lagebild schaffen. Das kann Einsatzkräfte bei Gebäudedurchsuchungen, Tunnelerkundungen, Schiffsdurchsuchungen und weiteren risikoreichen Missionen unterstützen. Der Kern liegt dabei nicht in Größe, sondern in Nähe zum Einsatzort. Die Drohne soll dorthin gelangen, wo Menschen nur unter erhöhtem Risiko arbeiten könnten.

Auch im kommerziellen Bereich sieht ZenaTech mehrere Anwendungsfelder. Dazu zählen die Inspektion von Pipelines und unterirdischen Versorgungsleitungen, die Sicherung kritischer Infrastruktureinrichtungen, die Inspektion untertägiger Bergwerksbetriebe sowie gefährliche Einsätze in der Industrie. Damit verbindet die IQ Sphere militärische Anforderungen mit konkreten Aufgaben aus der zivilen Sicherheits- und Inspektionspraxis.

Echtzeitdaten aus der Gefahrenzone

Nach Einschätzung von ZenaTech-CEO Shaun Passley, Ph.D., verändern autonome Systeme die Arbeitsweise von Verteidigungskräften und Betreibern kritischer Infrastruktureinrichtungen bei besonders anspruchsvollen Aufgaben. Ob Pipelines, gefährliche Infrastruktur oder Umgebungen ohne GPS-Empfang: Die Nachfrage nach intelligenten Systemen wächst, die Menschen aus Gefahrenbereichen heraushalten und zugleich Echtzeitdaten sowie Lagebilder bereitstellen.

In diesem Rahmen sieht ZenaTech die IQ Sphere als weitere Ergänzung seines Portfolios autonomer Lösungen und Dual-Use-Technologien. Das Unternehmen richtet dieses Portfolio auf die Anforderungen in Verteidigung, öffentlicher Sicherheit und Wirtschaft aus. Für den Markt ist vor allem die Stoßrichtung klar: Autonome Systeme sollen nicht nur Daten sammeln, sondern operative Entscheidungen in schwierigen Umgebungen unterstützen.

Die IQ Sphere ist etwa so groß wie ein Fußball und wiegt zwischen fünf und sechs Kilogramm. Sie verfügt über einen leichten, schützenden kugelförmigen Rahmen und eine modulare Architektur. Diese Bauweise ist auf den autonomen Betrieb in engen, komplexen und GPS-freien Umgebungen ausgelegt.

Kompakt gebaut, vielseitig einsetzbar

Die Plattform soll Nutzern ein besseres Lagebild vermitteln und Ferninspektionen ermöglichen. Gleichzeitig dient sie als Grundlage für künftige autonome und robotische Funktionen. Damit wird die IQ Sphere nicht nur als Einzelprodukt positioniert, sondern als technologische Basis für weitere Entwicklungsschritte.

ZenaDrone entwickelt die Drohne sowohl für Verteidigungszwecke als auch für zivile Dual-Use-Anwendungen. Der Fokus liegt auf dem sicheren Betrieb in komplexen und gefährlichen Umgebungen. Gerade diese Kombination aus kompakter Bauform, Autonomie und GPS-unabhängigem Einsatzprofil macht die Plattform zu einem weiteren Baustein innerhalb der IQ-Serie.

Mit der IQ Sphere erweitert ZenaDrone sein wachsendes Angebot an autonomen Systemen. Mehrere Plattformen der IQ-Serie befinden sich derzeit noch in Entwicklung oder bereits in der Test- beziehungsweise Pilotphase. Dazu zählen die IQ Nano für Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Sichtlinieninspektionen im Freien, die speziell für Landvermessung entwickelte IQ Quad, die autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua sowie die Start- und Betankungsplattform IQ Glider für Luftinspektions- und Verteidigungsanwendungen auf See.

Ein Drohnenbaukasten für Luft, Land und See

Diese Systeme werden gemeinsam mit der ZenaDrone 1000 und den Abfangdrohnen beziehungsweise der Verteidigungsplattform des Unternehmens zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme entwickelt. Ziel ist der Aufbau autonomer Aufklärungs-, Inspektions- und Einsatzfähigkeiten in der Luft, an Land und auf See.

Damit formt ZenaDrone ein breiteres Systemportfolio, das unterschiedliche Einsatzräume abdeckt. Innenräume, Außeninspektionen, Landvermessung, Unterwasseranwendungen, maritime Einsätze und Counter-UAS-Anwendungen gehören bereits zum Entwicklungsrahmen. Die IQ Sphere ergänzt diese Linie um eine Plattform für enge und GPS-freie Risikozonen.

Das Unternehmen rechnet damit, in den kommenden Wochen mit den Prototypentests der IQ Sphere zu beginnen. Weitere Entwicklungsmeilensteine sollen zeitnah kommuniziert werden. Damit rückt die Drohne vom Entwicklungsstart in Richtung praktischer Erprobung.

ZenaTech bündelt Drohnen, DaaS und Software

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf KI-gestützten autonomen Drohnenplattformen. Das Unternehmen zielt auf Anwendungen in Industrie, Behörden und Verteidigung. Zu den Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken.

ZenaTech verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie. Traditionelle Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen sollen digitalisiert und automatisiert werden. Daraus soll ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis entstehen.

Operativ ist ZenaTech in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Das Unternehmen treibt KI-Drohnen für Landwirtschaft und Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Zusätzlich investiert ZenaTech in Technologien der nächsten Generation. Dazu zählen Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie. Über Forschungs- und Entwicklungsinitiativen will das Unternehmen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten nutzen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-erweitert-ihr-verteidigungsdrohnen-portfolio-mit-dem-ersten-prototypen-der-drohne-iq-sphere-fuer-autonome-inspektions-ueberwachungs-und-aufklaerungsmissionen-in-umgebungen-ohne-gps-empfang/5200936/

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