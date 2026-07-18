Novo Nordisk, Eli Lilly und GSK: Warum Big Pharma bereits Milliarden auf die nächste Therapiegeneration setzt

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Mit GLP-1-Medikamenten haben Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) in den vergangenen Jahren einen der größten Wachstumsmärkte der Pharmaindustrie geschaffen. Gleichzeitig investieren die Konzerne heute Milliardenbeträge in neue Forschungsprogramme, Übernahmen und Produktionskapazitäten. Auch GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) baut seine Pipeline konsequent aus. Dahinter steckt ein Muster, das Anleger kennen sollten: Große Pharmakonzerne finanzieren die Therapien von morgen mit den Blockbustern von heute. Genau deshalb rückt auch die Zelltherapie wieder stärker in den Fokus.

Die heutigen Kassenschlager finanzieren die Innovationen von morgen

Noch vor wenigen Jahren galt der Wettbewerb im Pharmasektor vor allem einzelnen Medikamenten. Heute geht es zunehmend um komplette Technologieplattformen. Die enormen Cashflows aus erfolgreichen Präparaten verschaffen den großen Konzernen die finanziellen Möglichkeiten, frühzeitig neue medizinische Ansätze zu entwickeln oder innovative Biotechnologieunternehmen zu übernehmen. Eli Lilly liefert dafür aktuell ein gutes Beispiel. Während Tirzepatid und das orale Präparat Orforglipron die Position des Unternehmens im boomenden Markt für Adipositas weiter stärken sollen, investiert der Konzern gleichzeitig mit der Übernahme von Ajax Therapeutics in neue Therapien gegen seltene Blutkrebserkrankungen. Die Strategie ist klar: Die Gewinne aus dem heutigen Kerngeschäft sollen die Wachstumsfelder der kommenden Jahre finanzieren.

Auch Novo Nordisk denkt längst über GLP-1 hinaus

Auch Novo Nordisk verfolgt inzwischen eine deutlich breitere Strategie als viele Anleger vermuten. Neben milliardenschweren Investitionen in neue Produktionskapazitäten für Wegovy baut der Konzern seine Pipeline kontinuierlich aus. Positive Phase-III-Daten beim Hämophilie-Kandidaten Denecimig zeigen, dass sich das Unternehmen nicht ausschließlich auf Adipositas verlassen möchte. Gleichzeitig soll der Ausbau der Produktion in Irland helfen, die internationale Nachfrage besser bedienen zu können. Damit verfolgt Novo Nordisk denselben Ansatz wie viele andere Pharmakonzerne: Bestehende Marktführer finanzieren die nächste Innovationsgeneration.

GSK setzt weiter auf Übernahmen und Onkologie

Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend derzeit bei GSK. Mit der angekündigten Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar stärkt der Konzern gezielt seine Onkologie-Plattform. Gleichzeitig sorgten neue Studiendaten für das Immuntherapeutikum Jemperli zuletzt für Aufmerksamkeit. In der Phase-II-Studie AZUR-1 erreichten Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom ein anhaltendes komplettes Ansprechen, sodass in vielen Fällen auf Operationen oder Bestrahlungen verzichtet werden konnte.

Für Anleger zeigt sich daran ein grundlegender Wandel: Große Pharmakonzerne kaufen heute immer seltener einzelne Wirkstoffe. Stattdessen investieren sie gezielt in Plattformen und Technologien, die langfristig mehrere Medikamente hervorbringen können.

Die nächste Plattform könnte aus der Zelltherapie kommen

Genau hier beginnt für viele Branchenbeobachter der nächste große Entwicklungsschritt. Zelltherapien haben in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass lebende Zellen Krankheiten gezielt behandeln können. Während CAR-T-Therapien bereits die Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen verändert haben, arbeiten zahlreiche Unternehmen inzwischen an Anwendungen bei Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und regenerativer Medizin. Parallel entstehen neue Produktionsplattformen, automatisierte Herstellungsverfahren und standardisierte Zellprodukte. Ziel ist es, Zelltherapien schneller, kostengünstiger und für deutlich mehr Patienten verfügbar zu machen. Viele Experten sehen darin eine Entwicklung, die der mRNA-Technologie oder den heutigen GLP-1-Medikamenten ähnelt: Aus einer zunächst hochspezialisierten Therapie könnte langfristig eine breit einsetzbare Plattform entstehen.

Mesoblast verfolgt einen anderen Ansatz

In diesem Umfeld nimmt Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) eine besondere Position ein. Während zahlreiche Wettbewerber auf CAR-T-Technologien setzen, entwickelt das Unternehmen Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC). Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und körpereigene Regenerationsprozesse unterstützen. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine von der US-amerikanischen FDA zugelassene Zelltherapie. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen, unter anderem gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz sowie weitere entzündliche Erkrankungen. Im Gegensatz zu vielen kleineren Biotechunternehmen besitzt Mesoblast damit bereits eine kommerzielle Basis und kann gleichzeitig auf eine breit gefächerte Pipeline aufbauen.

Fazit

Die Strategien von Novo Nordisk, Eli Lilly und GSK zeigen deutlich, wie sich die Pharmaindustrie derzeit verändert. Die milliardenschweren Gewinne erfolgreicher Blockbuster fließen zunehmend in neue Plattformtechnologien, die das Wachstum der kommenden Jahrzehnte sichern sollen. Neben Onkologie, Gentherapie und Präzisionsmedizin gewinnt dabei auch die Zelltherapie wieder an Dynamik. Für Anleger dürfte deshalb künftig weniger die Frage entscheidend sein, welches einzelne Medikament erfolgreich wird. Spannender könnte sein, welche Unternehmen die nächste große Technologieplattform etablieren. Genau in diesem Marktumfeld entwickelt Mesoblast seine Zelltherapie-Plattform kontinuierlich weiter und zählt damit zu den Unternehmen, die Anleger in diesem Sektor aufmerksam verfolgen könnten.

Quellen:

Eli Lilly stärkt Onkologie-Pipeline durch Übernahme von Ajax Therapeutics:

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharma-eli-lilly-baut-onkologie-mit-ajax-uebernahme-aus/

Eli Lilly Investor News:

https://investor.lilly.com/news-releases

Novo Nordisk - Pipeline und Produktionsausbau:

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials.html

GSK übernimmt Nuvalent für 10,6 Mrd. US-Dollar:

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-announces-commencement-of-tender-offer-to-acquire-nuvalent-inc/

GSK - Positive Phase-II-Daten zu Jemperli (AZUR-1):

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/

FDA - Ryoncil (Mesoblast):

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/approved-cellular-and-gene-therapy-products/ryoncil-remestemcel-l-rknd

Mesoblast - Corporate Presentation und Investor Relations:

https://www.mesoblast.com/investor/

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