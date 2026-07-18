Brasiliens Boom bei Seltenen Erden könnte neben Meteoric Resources weitere Gewinner hervorbringen

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Die weltweit steigende Nachfrage nach Metallen für Elektrofahrzeuge, künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien macht Brasilien zu einem der derzeit am genauesten beobachteten Bergbaustandorte der Welt - und Unternehmen wie Canamera Energy Metals bemühen sich darum, sich frühzeitig in diesem Zyklus zu positionieren.

Ein neuer Rohstoffboom nimmt Gestalt an

Brasilien hat im vergangenen Jahrhundert bereits mehrere Rohstoffbooms erlebt - von Gold und Eisenerz bis hin zu Kaffee und Kautschuk. Heute gewinnt ein neuer Boom an Dynamik, der sich auf einen der strategisch wichtigsten Rohstoffe der modernen Wirtschaft konzentriert: Seltene Erden.

Während Regierungen und Industrieunternehmen weltweit versuchen, die Versorgung mit Metallen für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Robotik und die Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu sichern, entwickelt sich Brasilien zunehmend zu einem potenziellen Herausforderer der chinesischen Dominanz.

"Die nächsten großen Projekte für Seltene Erden werden in Brasilien entstehen", sagte Andrew Tunks, CEO von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3), kürzlich gegenüber der Deutschen Welle und unterstrich damit die wachsende Bedeutung des Landes für globale Lieferketten.

Diese Einschätzung wird inzwischen von Investoren, politischen Entscheidungsträgern und Bergbauunternehmen gleichermaßen geteilt.

Warum die Welt auf Brasilien blickt

Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Brasilien verfügt mit geschätzten 21 Millionen Tonnen über die zweitgrößten Reserven an Seltenen Erden weltweit - übertroffen nur von Chinas 44 Millionen Tonnen. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich laut der Brasilianischen Geologischen Gesellschaft rund 73 Prozent dieser Vorkommen in sogenannten ionischen Tonlagerstätten befinden.

Diese Lagerstätten sind besonders wertvoll, da sie schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium enthalten, die für Hochleistungsmagnete in Elektrofahrzeugen und Technologien für erneuerbare Energien unverzichtbar sind.

Aus bergbaulicher Sicht bieten ionische Tonlagerstätten weitere Vorteile. Da das umgebende Gestein bereits natürliche Verwitterungsprozesse durchlaufen hat, kann die Gewinnung einfacher und potenziell weniger kapitalintensiv sein als bei klassischen Hartgesteinsprojekten.

Brasilien verfügt zudem über einen weiteren entscheidenden Vorteil: reichlich erneuerbare Energien und Zugang zu Wasser - zwei zentrale Voraussetzungen für die Verarbeitung von Seltenen Erden.

Die Nachfrage steigt weiter

Die Dringlichkeit, neue Quellen für Seltene Erden zu erschließen, nimmt weltweit weiter zu.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur hat sich die Nachfrage nach magnetrelevanten Seltenen Erden - darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - seit 2015 verdoppelt und dürfte unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen bis 2030 um ein weiteres Drittel steigen.

Neben Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen wird die Nachfrage zunehmend durch Automatisierung, Robotik, Rechenzentren und künstliche Intelligenz angetrieben.

Gleichzeitig haben sich die Sorgen um die Versorgungssicherheit verstärkt, nachdem China im Zuge seines jüngsten Handelskonflikts mit den USA Exportbeschränkungen eingeführt hatte. Dadurch wurden die Schwachstellen globaler Lieferketten offengelegt, die nach wie vor stark von chinesischen Raffineriekapazitäten abhängig sind.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Allein zwischen 2023 und 2024 gingen bei der brasilianischen Bergbaubehörde 1.662 neue Anträge im Zusammenhang mit Projekten für Seltene Erden ein. In den vier Jahrzehnten zuvor waren es insgesamt lediglich etwas mehr als 250 Anträge.

Meteoric und Brasiliens erste Vorreiter

Mehrere Unternehmen versuchen bereits, sich als führende Akteure in Brasiliens entstehender Industrie für Seltene Erden zu etablieren.

Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) zählt dank seines Caldeira-Projekts im Bundesstaat Minas Gerais zu den bekanntesten Namen der Branche. Das Unternehmen ist überzeugt, dort die weltweit größte ionische Tonlagerstätte für Seltene Erden entwickeln zu können. Das Projekt hat mit fortschreitenden Machbarkeitsstudien und Initiativen im Bereich der Weiterverarbeitung erhebliche Aufmerksamkeit bei Investoren auf sich gezogen.

Gleichzeitig ist Brasiliens erste produzierende Mine für Seltene Erden, Serra Verde, zu einem strategisch wichtigen Vermögenswert geworden. Anfang dieses Jahres übernahm das US-Unternehmen USA Rare Earth die Mine für 2,8 Milliarden US-Dollar und unterstrich damit den hohen Stellenwert, den internationale Käufer einer sicheren Versorgung mit magnetrelevanten Seltenen Erden außerhalb Asiens beimessen.

Trotz dieser Dynamik räumen Branchenvertreter ein, dass Brasilien noch am Anfang beim Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette steht.

Während die Förderung vergleichsweise schnell ausgeweitet werden kann, wird der Aufbau von Verarbeitungsanlagen, Raffineriekapazitäten und einer Magnetproduktion deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Canamera setzt auf die nächste Entwicklungsphase

Während sich die Aufmerksamkeit auf fortgeschrittene Projekte wie Meteoric und Serra Verde richtet, versuchen auch Unternehmen in früheren Entwicklungsstadien, sich einen Platz in Brasiliens Geschichte der Seltenen Erden zu sichern.

Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) gehört dazu.

Das Unternehmen hat ein Portfolio von Projekten mit ionischen Tonlagerstätten für Seltene Erden in Brasilien aufgebaut - zu einem Zeitpunkt, an dem westliche Regierungen und Industrieunternehmen zunehmend daran interessiert sind, ihre Lieferketten zu diversifizieren.

Das Flaggschiffprojekt Turvolândia im Bundesstaat Minas Gerais hat bereits vielversprechende Explorationsergebnisse geliefert. Dazu zählen Bohrabschnitte von 13 Metern mit durchschnittlich 3.255 ppm Gesamtgehalt an Seltenen Erdoxiden ab der Oberfläche sowie Spitzenwerte von bis zu 6.431 ppm TREO. Diese Ergebnisse veranlassten das Unternehmen, sein Schneckenbohrprogramm auszuweiten, um Umfang und Kontinuität der Mineralisierung genauer zu untersuchen.

Darüber hinaus treibt Canamera das São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul voran. Dort haben erste Explorationsarbeiten mehrere vorrangige Zielgebiete identifiziert, die Potenzial für ionische Tonlagerstätten mit Seltenen Erden besitzen. Oberflächenproben wiesen erhöhte Konzentrationen magnetrelevanter Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium nach - zwei zentrale Bestandteile moderner Permanentmagnet-Technologien.

Das nächste Kapitel der brasilianischen Bergbaugeschichte

Brasiliens Sektor für Seltene Erden befindet sich noch in einem frühen Stadium, doch die Dynamik nimmt rasant zu.

Unternehmen wie Meteoric Resources verdeutlichen das enorme geologische Potenzial des Landes, während zunehmende geopolitische Spannungen westliche Volkswirtschaften dazu bewegen, Alternativen zu chinesischen Lieferketten zu suchen.

Für Explorationsunternehmen wie Canamera Energy Metals liegt die Chance darin, frühzeitig präsent zu sein.

Das Unternehmen steht weiterhin vor den Herausforderungen, die für Explorationsgesellschaften typisch sind: die Größe der Lagerstätten nachzuweisen, metallurgische Prozesse zu validieren und die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu belegen. Dennoch positioniert sich Canamera mit seinem Fokus auf ionische Tonlagerstätten und der wachsenden strategischen Bedeutung Brasiliens in einem Markt, der zunehmend internationales Kapital anzieht.

Sollte es Brasilien gelingen, nicht nur Minen, sondern eine vollständig integrierte Industrie für Seltene Erden aufzubauen, könnten die heutigen Explorationsgeschichten Teil einer der bedeutendsten Rohstoffentwicklungen des kommenden Jahrzehnts werden.

Quellen:

https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364474.shtml

https://www.reuters.com/world/china/eu-courts-brazil-strategic-partner-global-race-critical-minerals-2026-06-22/

https://rareearthexchanges.com/news/europe-joins-race-for-rare-earths-in-brazil/

https://mineralfunds.com/eu-pitches-brazil-a-more-beneficial-rare-earths-deal-than-us-or-china/

https://canamerametals.com/

https://viridismining.com.au/

https://meteoric.com.au/

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/060625-brazils-rare-earth-projects-seek-partnerships-to-enhance-energy-security?utm_source=chatgpt.com

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

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