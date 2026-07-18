Die Hensoldt-Aktie hat nach dem kräftigen Rücksetzer vom Hoch um rund -46% zuletzt eine beeindruckende Gegenbewegung gestartet und innerhalb kurzer Zeit rund +30% zugelegt. Damit stellt sich für Anleger die entscheidende Frage, ob die Korrektur bereits beendet ist oder ob es sich lediglich um eine technische Erholung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends handelt. Entscheidend wird sein, ob die jüngste Aufwärtsbewegung bestätigt und wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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