Lang & Schwarz bleibt Thema in der Community: Nach dem jüngsten Statement des Unternehmens diskutieren Anleger die Folgen des Trade-Republic-Strategiewechsels, die Dividende und die Rolle strukturierter Produkte.Die Diskussion rund um Lang & Schwarz bleibt auch in dieser Woche das dominierende Thema in der wallstreetONLINE-Community. Im Mittelpunkt der Diskussion steht weiterhin die Frage, welche langfristigen Folgen der Strategiewechsel von Trade Republic für das Düsseldorfer Finanzunternehmen haben wird. Neue Impulse erhielt die Debatte am Donnerstag, dem 16. Juli, als Lang & Schwarz eine ausführliche Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung abgab. Darin betont das Unternehmen, dass die …
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