1A-Ertragskraft: Hohe GEO-Lieferungen, hohe Cash-Marge und gesenkte Nettoverschuldung!

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20.757 zurechenbare Goldäquivalentunzen und 96,8% vorläufige Cash-Marge belegen die Stärke von OR Royalties. Sinkende Nettoverschuldung und neue Streams schaffen Wachstumspotenzial.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. Juli 2026, 10:15 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran halten Energiepreis- und Inflationsrisiken hoch. Höhere Energiepreise können den Inflationsdruck verstärken und die Aussicht auf länger erhöhte Zinsen stützen. Steigende reale Renditen belasten Gold typischerweise kurzfristig, während geopolitische Unsicherheit zugleich die Nachfrage nach sicheren Anlagen fördern kann.

Über den kurzfristigen Zinszyklus hinaus bleiben hohe Staatsverschuldung, Kaufkraftverlust und geopolitische Risiken strukturelle Argumente für Gold. Das Edelmetall kann als Währungs- und Krisenabsicherung sowie als neutraler Reservewert dienen, wenngleich seine Preisentwicklung volatil bleiben kann und nicht allein aus einzelnen makroökonomischen Faktoren ableitbar ist.

Unabhängig von kurzfristigen Preisbewegungen bleibt die strategische Nachfrage der Zentralbanken hoch. In der "Central Bank Gold Reserves Survey 2026' des World Gold Council erwarten 89% der Befragten, dass die weltweiten Zentralbank-Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten steigen. 45% rechnen mit einem Anstieg der eigenen Bestände. Als wichtigste Motive nennt die Erhebung unter anderem Krisenbeständigkeit, Diversifikation, Inflationsschuz und geopolitische Risiken.

Die weltweite Entwicklung der Goldreserven der Zentralbanken in den nächsten 12 Monaten:

Quelle: World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, 16. Juni 2026; Eigene Darstellung

Silber profitiert grundsätzlich von seiner Doppelrolle als Investment- und Industriemetall. Nach dem World Silver Survey 2026 entfallen rund 60% der gesamten Silbernachfrage auf industrielle Anwendungen. Besonders Elektronik, Photovoltaik, Fahrzeuge und Netzinfrastruktur prägen den strukturellen Bedarf.

Quelle: Silver Institute/Metals Focus, World Silver Survey 2026, 15. April 2026; Eigene Darstellung

Für 2026 prognostiziert der World Silver Survey das sechste Marktdefizit in Folge, nunmehr in Höhe von 46,3 Mio. Unzen. Die Minenproduktion soll leicht von 846,6 Mio. Unzen im Jahr 2025 auf 844,1 Mio. Unzen sinken. Zugleich wird ein Anstieg des Recyclings von 197,6 Mio. auf 211,3 Mio. Unzen erwartet. Die Knappheitsthese bleibt damit nachvollziehbar, darf aber den wachsenden Beitrag des Recyclings und mögliche Nachfrageschwankungen nicht ausblenden.

Ein langfristig höheres Gold- und Silberpreisniveau kann die Margen und Cashflows von Minenbetreibern stärken, sofern Produktion, Kosten, Genehmigungen und Projektpläne im erwarteten Rahmen bleiben. Royalty- und Streaming-Unternehmen partizipieren daran häufig mit geringerem unmittelbarem Betriebs- und Kostenrisiko als Minenbetreiber.

OR Royalties (WKN: A417BX) konzentriert sich auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streams. Das Portfolio umfasst 24 produzierende Vermögenswerte und insgesamt mehr als 200 Lizenzgebühren-, Stream- und Abnahmeinteressen, überwiegend in etablierten Bergbauregionen. Das Modell vermeidet eine unmittelbare Betreiberverantwortung und direkte laufende Minenkosten. Risiken der zugrunde liegenden Betriebe - etwa Produktionsausfälle, Kostensteigerungen, Genehmigungsverzögerungen oder geotechnische Ereignisse - wirken sich dennoch auf Liefermengen und Zahlungen aus.

Die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 zeigen, dass dieses Modell weiterhin hohe Margen und einen kräftigen Mittelzufluss ermöglicht.

Hohe Cash-Marge und sinkende Nettoverschuldung!

Bereits im ersten Quartal 2026 lieferte OR Royalties (WKN: A417BX) 22.740 zurechenbare Goldäquivalentunzen (GEOs) und erzielte Erlöse aus Lizenzgebühren und Streams von 102,8 Mio. USD. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 71,9 Mio. USD.

Die Cash-Marge lag bei 99,5 Mio. USD beziehungsweise 96,8%. Der bereinigte Gewinn erreichte 75,0 Mio. USD oder 0,40 USD je Stammaktie. Cash-Marge und bereinigter Gewinn sind nicht standardisierte Non-IFRS-Kennzahlen.

Im zweiten Quartal 2026 wurden 20.757 zurechenbare GEOs geliefert. OR Royalties (WKN: A417BX) meldete vorläufige Erlöse von 97,8 Mio. USD und vorläufige Umsatzkosten ohne Depletion - die planmäßige Abschreibung von Stream-Vermögenswerten - von 3,1 Mio. USD. Daraus ergibt sich eine vorläufige Cash-Marge von 94,7 Mio. USD beziehungsweise 96,8%. Die Q2-Angaben sind ungeprüft, vorläufig und können sich mit der für den 5. August 2026 angekündigten Veröffentlichung des vollständigen Quartalsabschlusses ändern.

Zum 30. Juni 2026 verfügte OR Royalties über Barmittel von rund 75,6 Mio. USD. Dieser Bestand wurde nach Ausgaben von 8,0 Mio. USD beziehungsweise 11,2 Mio. CAD für Aktienrückkäufe ausgewiesen, womit die Rückkäufe eine Mittelverwendung und keine Liquiditätsquelle waren. Im Quartal tilgte das Unternehmen zudem 18,0 Mio. USD Schulden. Die Nettoverschuldung belief sich zum Quartalsende auf 139,4 Mio. USD.

Aus der revolvierenden 650 Mio. USD Kreditfazilität waren zum 30. Juni 2026 insgesamt 215,0 Mio. USD in Anspruch genommen. Damit standen noch 435,0 Mio. USD zur Verfügung. Hinzu kam eine nicht zugesagte Erweiterungsoption von bis zu 200,0 Mio. USD. Die Fazilität erhöht die finanzielle Flexibilität, stellt aber Fremdkapital dar und ist nicht mit frei verfügbarem Eigenkapital gleichzusetzen.

Finanzierungspaket für "Murray Brook' und "Caribou' abgeschlossen!

OR Royalties (WKN: A417BX) und Canadian Copper haben das Finanzierungspaket für die integrierte "Murray-Brook-Caribou'-Strategie am 16. Juli 2026 abgeschlossen. "Murray Brook' ist ein polymetallisches "Brownfield'-Projekt in New Brunswick. Der nahe gelegene, historisch betriebene "Caribou'-Komplex umfasst bestehende Verarbeitungsinfrastruktur. Für die geplante Wiederinbetriebnahme und Integration sind weiterhin Genehmigungen, technische Arbeiten und weitere Vollzugs- beziehungsweise Finanzierungsbedingungen relevant.

Quelle: Canadian Copper Inc.

Das Paket hat auf Basis eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,40 ein Volumen von bis zu 43,83 Mio. CAD. Canadian Copper erhielt am 16. Juli 2026 zunächst 12,5 Mio. CAD. Davon entfielen 7,02 Mio. CAD auf die erste Stream-Zahlung und 5,48 Mio. CAD auf eine Aktienplatzierung an OR Royalties zu 0,75 CAD je Aktie.

Der Edelmetall-Stream umfasst insgesamt 28,0 Mio. USD beziehungsweise rund 38,35 Mio. CAD. OR Royalties erhält über die Lebensdauer der betreffenden Betriebe 20% des zahlbaren Silbers und Goldes. Für jede gelieferte Unze zahlt OR Royalties 20% des jeweiligen Spotpreises. Die verbleibenden 80% werden zunächst mit der Stream-Einlage verrechnet. Die weitere Baufinanzierung von rund 31,5 Mio. CAD soll in Tranchen bereitgestellt werden.

Die Tranchen stehen unter Bedingungen, darunter noch ausstehende wesentliche Genehmigungen, die Bauentscheidung des Boards, wesentliche Projektverträge, eine vollständige Finanzierung bis zur Fertigstellung sowie finanzielle Kennzahlen. Zusätzlich kann Canadian Copper eine Projektfinanzierung von Ocean Partners in Höhe von rund 48 Mio. CAD in Anspruch nehmen. Der Finanzierungsrahmen ist damit weit fortgeschritten, die vollständige Baufinanzierung und der Produktionsbeginn sind jedoch nicht bedingungslos garantiert.

Das strategische Potenzial liegt in der Verbindung einer hochgradigen Lagerstätte mit einer nahe gelegenen Aufbereitungs- und Flotationsanlage. Gelingt die Umsetzung wie geplant, kann OR Royalties zusätzliche, margenstarke GEOs erhalten, ohne selbst Betreiber der Mine zu sein.

Quelle: OR Royalties Inc., Unternehmenspräsentation; Stand: Juli 2026.

Canadian Copper strebt die erste Produktion im Jahr 2029 an. OR Royalties (WKN: A417BX) weist darauf hin, dass mögliche Lieferungen aus "Murray Brook' in der 2030-Prognose von 120.000 bis 135.000 GEOs bislang nicht enthalten sind. Der Stream bietet daher zusätzliches Potenzial oberhalb der bestehenden Prognose - vorausgesetzt, Genehmigungen, Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme verlaufen planmäßig.

Gesteinsmassenbewegung bei Canadian Malartic: Odyssey-Ausblick nach Betreiberangaben unverändert!

Am 1. Juli 2026 kam es an der Nordwand des "Barnat'-Tagebaus auf dem "Canadian Malartic'-Komplex zu einer Gesteinsmassenbewegung. Nach Angaben des Betreibers Agnico Eagle gab es weder Verletzte noch Schäden an Ausrüstung oder Umweltauswirkungen. Der Tagebaubetrieb wurde vorübergehend ausgesetzt, die geotechnische Bewertung läuft. Ein konkreter Termin für die Wiederaufnahme der Arbeit wurde bislang nicht genannt.

OR Royalties (WKN: A417BX) hält eine "NSR'-Lizenzgebühr von 5,0% auf nahezu alle Mineralreserven im Barnat-Tagebau. Auf "Odyssey' besitzt das Unternehmen eine kombinierte durchschnittliche "NSR'-Lizenzgebühr von 4,61%. Eine "NSR'-Lizenzgebühr bemisst sich am Nettoschmelzerlös und ist keine direkte Beteiligung am Minenbetrieb.

Agnico Eagle erwartet aufgrund des "Barnat'-Ereignisses für das zweite Halbjahr 2026 eine um 60.000 bis 80.000 Unzen geringere Goldproduktion. Für 2027 und 2028 wird jeweils ein möglicher Rückgang von bis zu rund 150.000 Unzen genannt. Der Betreiber prüft Gegenmaßnahmen, deren Wirkung derzeit noch nicht abschließend feststeht.

Nach Angaben von Agnico Eagle beeinträchtigt das Ereignis weder den Entwicklungs- noch den Produktionsausblick für "Odyssey'. Der "Canadian Malartic'-Komplex soll Anfang der 2030er-Jahre einen Pfad zu einer Jahresproduktion von rund einer Million Unzen Gold erreichen. OR Royalties ließ seine Prognose für 2026 und den Fünfjahresausblick unverändert. Die weitere Entwicklung bleibt gleichwohl von der geotechnischen Bewertung und der operativen Umsetzung durch den Betreiber abhängig.

Fazit:

OR Royalties (WKN: A417BX) verbindet im zweiten Quartal 2026 erneut eine hohe vorläufige Cash-Marge mit sinkender Nettoverschuldung. Das abgeschlossene Finanzierungspaket für "Murray Brook' und "Caribou' erweitert die langfristige Wachstumsperspektive, während das diversifizierte Portfolio mit 24 produzierenden Vermögenswerten eine breite Ertragsbasis schafft. Positiv ist zudem, dass die 2030-Prognose mögliche GEOs aus "Murray Brook' noch nicht enthält.

Bei aller operativen Stärke bleibt das Modell von den Betreibern und Projekten der zugrunde liegenden Minen abhängig. Produktionsunterbrechungen, geotechnische Ereignisse, Genehmigungs- und Bauverzögerungen, Finanzierungsbedingungen, Metallpreise und Wechselkurse können Liefermengen, GEO-Umrechnung und Zahlungsströme beeinflussen.

Die Q2-Daten sind vorläufig und Aussagen zu 2029, 2030 zur künftigen Produktion des "Canadian Malartic'-Komplexes sind zukunftsgerichtete Erwartungen und keine Garantien.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Stand

OR Royalties Inc.: Preliminary Q2 2026 GEO Deliveries (8. Juli 2026); Q1 2026 Results (6. Mai 2026); Canadian Malartic - Barnat Pit Update (2. Juli 2026); Precious Metals Stream on Canadian Copper's New Brunswick Assets (14. April 2026); Asset Handbook 2026.

Canadian Copper Inc.: Closing of $44M Project Financing with OR Royalties (16. Juli 2026); Environmental Impact Assessment Registration for Murray Brook (13. Juli 2026); Approved Sale and Vesting Order for Caribou (30. Juni 2026).

World Gold Council: Central Bank Gold Reserves Survey 2026 (16. Juni 2026). Silver Institute/Metals Focus: World Silver Survey 2026 (15. April 2026). Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild. Abbildungen: Quellenhinweise jeweils unmittelbar unter der Grafik.

Methodik und technische Angaben. Der Beitrag wertet öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Präsentationen und Branchenberichte aus; eigene Kursmodelle oder Kursziele werden nicht verwendet. Fakten, vorläufige Unternehmensangaben und zukunftsgerichtete Erwartungen werden sprachlich getrennt. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden aus den genannten Veröffentlichungen übernommen. Die einschlägigen OR-Royalties-Veröffentlichungen wurden von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President Project Evaluation von OR Royalties, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und freigegeben.

Kennzeichnung, Auftrag und Zweck. Dieser Beitrag ist eine bezahlte Werbung/Marketingmitteilung im Auftrag von OR Royalties Inc. und keine unabhängige Finanzanalyse. SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit OR Royalties Inc. einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag; JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Zweck der Veröffentlichung ist die werbliche Darstellung des Unternehmens unter Einbeziehung wesentlicher Risiken und Einschränkungen.

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Interessen und Vergütung. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte und JS Research GmbH nach eigener Angabe keine Aktien, Optionen oder sonstigen Derivate von OR Royalties Inc.; eine Netto-Position von mindestens 0,5% besteht nicht. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen bestehen nach eigener Angabe nicht. OR Royalties Inc. hält nach den vorliegenden Angaben keine Beteiligung von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC. Der entgeltliche Auftrag und die Vergütung begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können die Darstellung beeinflussen.

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Vorläufige und Non-IFRS-Angaben. Die Q2-2026-Angaben sind vorläufig und ungeprüft und können sich bis zur Veröffentlichung des vollständigen Abschlusses ändern. Cash-Marge und bereinigtes Ergebnis sind nicht standardisierte Non-IFRS-Kennzahlen. Sie sind nur zusammen mit den Definitionen und Überleitungen in den jeweiligen Unternehmensveröffentlichungen zu beurteilen und nicht ohne Weiteres mit Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

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