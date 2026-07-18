An der Börse entscheidet nicht das lauteste Zukunftsversprechen, sondern der Preis, den Anleger dafür zahlen. Während der amerikanische Halbleiterindex zuletzt 4,3 Prozent an einem Tag verlor, sackten europäische Chipwerte wie ASML, Infineon und STMicroelectronics um rund sechs bis acht Prozent ab. Unser Depot hält dagegen: Mit Siemens, Adidas, Telekom und Allianz haben wir frühzeitig auf etablierte DAX-Konzerne gesetzt, deren Bewertung weniger Fantasie vorwegnehmen musste. Besonders Siemens und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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