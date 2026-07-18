XRP Kurs fällt auf 1,09 Dollar: Können der CLARITY Act und Wal-Käufe die Wende bringen?

Anzeige / Werbung

Der XRP Kurs rutschte am 17. Juli auf 1,09 Dollar, während US-Luftangriffe auf den Iran und ein breiter Abverkauf bei Technologie-Aktien den gesamten Kryptomarkt nach unten zogen. Gleichzeitig sammeln mittelgroße Halter zweistellige Millionenbeträge an XRP ein, und Spot-ETF-Zuflüsse kehren langsam zurück. Der CLARITY Act steht heute auf der Tagesordnung eines Unterausschusses im US-Repräsentantenhaus, und eine Abstimmung könnte den regulatorischen Rahmen für XRP grundlegend verändern. Seit dem Zyklushoch von 3,66 Dollar im Juli 2025 hat XRP mehr als 70 Prozent verloren. Der Fear and Greed Index liegt bei 27, was Angst signalisiert, und trotzdem bauen die größten Wallets ihre Positionen aus. Die Frage, die den XRP Kurs jetzt bestimmt, lautet, ob der CLARITY Act den Katalysator liefert. Dieser Artikel analysiert die Lage rund um den XRP Kurs und zeigt, wohin Kapital fließt, während die Unsicherheit anhält. Neben der Token-Analyse geht es um einen Presale-Token, der echte Werkzeuge mitbringt und während der Angst wächst.

XRP Kurs bei 1,09 Dollar: CLARITY Act Anhörung und Wal-Akkumulation im Fokus

Der XRP Kurs lag am 16. Juli bei 1,092 Dollar und verlor 1,73 Prozent an einem Tag, wie InteractiveCrypto berichtete. Der Abverkauf folgte auf die Eskalation der US-Luftangriffe auf den Iran, die Ölpreise nach oben und Risiko-Anlagen nach unten trieben. Die Marktkapitalisierung von XRP liegt bei rund 68,2 Milliarden Dollar, und das 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 636 Millionen Dollar. Am 17. Juli hielt der Unterausschuss für Finanzdienstleistungen im US-Repräsentantenhaus eine Anhörung zum CLARITY Act ab. Dieses Gesetz würde XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen und die Zuständigkeit zwischen SEC und CFTC klar regeln.

Trotz des Preisrückgangs zeigen On-Chain-Daten ein differenzierteres Bild. Die Wal-Aktivität erreichte zwar zu Wochenbeginn einen Jahrestiefpunkt, doch mittelgroße Halter sammelten in derselben Woche zweistellige Millionenbeträge an Token ein. Spot-XRP-ETF-Zuflüsse kehrten zurück, und die Börsenreserven schrumpfen weiter. Laut Benzinga drängen Ripple-Führungskräfte auf eine schnelle Verabschiedung des CLARITY Act und argumentieren, dass eine Stimme dagegen die unregulierten Bedingungen bestehen lässt, die schlechte Akteure ausnutzen. Ripples Chief Legal Officer betonte, dass es bei dem Gesetz letztlich um den Schutz von Verbrauchern geht und nicht um Unterstützung für die Kryptoindustrie.

Der XRP Kurs muss laut Analysten die Marke von 1,1175 Dollar zurückerobern, bevor ein nachhaltiger Aufwärtstrend möglich wird. Ein Ausbruch über 1,13 Dollar könnte eine Rallye von 20 Prozent in Richtung 1,35 Dollar auslösen. Das monatliche Chart zeigt ein TD Sequential Kaufsignal, was technisch für die Bullen spricht. Standard Chartered hält an einem Jahresziel von 2,80 Dollar für 2026 und einem Langfristziel von 28 Dollar für 2030 fest. Wer abseits des offenen Marktes nach Einstiegen sucht, die nicht von einer Senatsabstimmung abhängen, findet diese Logik auch in Presale-Projekten mit festgelegten Preisen wieder.

Warum PEPETO schneller Kapital sichert als die meisten gelisteten Token

Der XRP Kurs zeigt einen Token mit starker Unterstützung durch Institutionen und einer schwachen Chartlage, und diese Art von Lücke schließt sich erfahrungsgemäß mit einem deutlichen Impuls. In genau dieser Phase der Unsicherheit wächst der Presale eines Tokens, der bereits echte Werkzeuge mitbringt.

Der PEPETO-Presale hat seit seiner Eröffnung mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und jede Stufe füllt sich schneller als die vorherige. Der Einstiegspreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, und mit jeder neuen Preisstufe steigt dieser Wert, was bedeutet, dass die Wallets, die heute einsteigen, den günstigsten verfügbaren Preis sichern. Tausende Adressen haben bereits Kapital investiert, und dieses Ausmaß an früher Nachfrage deutet auf eine starke Eröffnung hin, wenn das erwartete Binance-Listing kommt.

Ein ehemaliger Binance-Experte steht hinter dem Projekt, und SolidProof hat den gesamten Code in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Der Gesamtvorrat umfasst 420 Billionen Token. Die herausragenden Merkmale sind die Cross-Chain-Bridge und der Risikobewertungs-Score. Die Bridge erlaubt es Inhabern, Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Extrakosten zu bewegen, was die Barriere beseitigt, die die meisten Presale-Token auf ein einzelnes Netzwerk beschränkt.

Der Risikobewertungs-Score gibt Tradern die Möglichkeit, einen Token zu prüfen, bevor sie Geld investieren, und diese Art von Werkzeug taucht in der Presale-Phase nur selten auf. Zusammen trennen diese Produkte PEPETO von Projekten, die Geld einsammeln und nichts liefern. PEPETO hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, ohne an irgendeiner Börse gehandelt zu werden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Stufe und den Countdown bis zur nächsten Preiserhöhung, und wer die Kursentwicklung verfolgt, erkennt den Unterschied zwischen einem fallenden Chart und einem fest kalkulierten Einstieg vor dem Listing.

Fazit

Der XRP Kurs erzählt die Geschichte eines Tokens mit starker institutioneller Unterstützung und einem schwachen Chart, und diese Art von Lücke hält erfahrungsgemäß nicht ewig an. PEPETO bietet eine andere Art von Einstieg, bei dem der Preis feststeht, die Werkzeuge gebaut sind und das Listing noch bevorsteht. Die letzte Presale-Stufe war vor dem Zeitplan ausverkauft, und die aktuelle füllt sich in diesem Moment. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die beim erwarteten Binance-Listing profitiert, statt von außen zuzusehen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Stufe, und der Presale schließt die Art von Nachfrage ein, nach der erfahrene Krypto-Trader in jedem Zyklus suchen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt der aktuelle XRP Kurs für Juli 2026?

XRP handelt nahe 1,09 Dollar mit intakter Unterstützung bei 1,00 Dollar, während die heutige Anhörung zum CLARITY Act im US-Repräsentantenhaus den regulatorischen Rahmen für XRP entscheidend verändern könnte.

Warum zieht PEPETO in der XRP Kurs Diskussion Aufmerksamkeit auf sich?

PEPETO verfügt über eine Cross-Chain-Bridge und einen Risikobewertungs-Score, und der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bevor der Token an einer Börse gelistet wurde. Alle Presale-Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.