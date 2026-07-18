Krypto News: SOLANA verzeichnet 7 Millionen aktive Nutzer, doch der Kurs bleibt 74 Prozent unter dem Allzeithoch

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SOLANA verarbeitet aktuell fast 1100 Transaktionen pro Sekunde und nähert sich einem neuen Allzeithoch bei der Netzwerkauslastung. Der SOL-Kurs reagiert darauf nicht und fiel am siebzehnten Juli erneut unter die $77-Marke. Aktive Adressen nähern sich 7 Millionen, dem höchsten Stand seit einem Jahr, doch der Kurs bleibt rund 74 Prozent unter dem Rekord von knapp $295. Der globale Halbleiter-Ausverkauf verschärfte den Druck auf alle Risikoanlagen im Kryptomarkt und traf SOL besonders. In diesem Umfeld suchen Anleger nach Einstiegspunkten, die nicht von einer breiten Markterholung abhängig sind und ein eigenes Profil bieten. Die aktuelle Krypto News zeigt, dass steigende Netzwerknutzung allein keinen Kursanstieg garantiert und Geduld allein nicht reicht. Gleichzeitig wächst ein Presale-Projekt, das während der Angstphase weiter Kapital eingesammelt hat und eine eigene Katalysatorstruktur bietet. Dieser Artikel analysiert die aktuellen SOLANA-Daten und prüft, ob ein früherer Einstieg mehr Potenzial bieten kann als die Wette auf eine SOL-Erholung. Die Daten aus der Krypto News und der Presale-Markt liefern die Grundlage für diese Entscheidung.

Krypto News: SOL fällt unter $77, während das Netzwerk Jahreshöchststände testet

SOL fiel am siebzehnten Juli unter die $76,50-Marke, nachdem der Widerstand bei $77 zum wiederholten Mal nicht gehalten werden konnte. Der Ausverkauf bei Halbleiteraktien zog Risikomärkte weltweit in die Tiefe und traf den Kryptomarkt hart, wie crypto.news berichtete. Die Futures auf den Nasdaq 100 verloren 1,8 Prozent, Japans Nikkei fiel um 4 Prozent und Taiwans Leitindex brach um über 6 Prozent ein. Starke US-Arbeitsmarktdaten verstärkten den Druck auf spekulative Anlagen, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 208000 fielen. SOL handelt nahe $75 und bleibt damit etwa 74 Prozent unter seinem Rekordstand von knapp $295.

Das Netzwerk erzählt allerdings eine völlig andere Geschichte als der Kurs es vermuten lässt. Die Zahl der aktiven Adressen steigt laut BeInCrypto stark an und testet Jahreshöchststände knapp unter der 7-Millionen-Marke. Die Transaktionen pro Sekunde liegen auf einem Sieben-Tage-Durchschnitt von fast 1100 und nähern sich einem neuen Allzeithoch bei der Durchsatzleistung. Am sechzehnten Juli überholte Solana alle anderen Blockchains bei der Zahl der RWA-Halter und überschritt 300000 Adressen. Ein Finanzunternehmen an der Wall Street reichte am selben Tag einen Solana-ETF-Antrag mit Staking-Funktion bei der SEC ein.

Morgan Stanley hatte die SOL-ETF-Gebühren zuvor auf rekordtiefe 0,14 Prozent gesenkt und damit das institutionelle Interesse bestätigt. Trotz all dieser Entwicklungen konnte SOL die $80-Marke seit Anfang Juni nicht zurückerobern und bleibt in einer Spanne gefangen. Der 4-Stunden-RSI liegt bei 36,58 und signalisiert schwache, aber nicht überverkaufte Bedingungen am Markt.

Die Krypto News zeigt ein klares Bild: ein starkes Netzwerk, das vom Kurs nicht belohnt wird und auf einen Auslöser wartet. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der nächste bedeutende Einstieg eher in einem früheren Projekt liegt als in der Hoffnung auf eine SOLANA-Erholung. Ein Presale, der während dieser Angstphase Kapital aufgenommen hat, liefert eine mögliche Antwort auf genau diese Frage.

Pepeto: Der Presale, der während der Angstphase über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat

Genau diese Frage beantwortet ein Presale, der während der aktuellen Angstphase nicht aufgehört hat, frisches Kapital von neuen Teilnehmern aufzunehmen. Während SOL trotz Rekord-Netzwerkdaten unter Kursdruck steht, zeigt dieses Projekt, dass frühes Kapital in einem anderen Risikoprofil arbeiten kann. Die Verbindung zwischen Netzwerkstärke ohne Kursreaktion und einem Presale mit eigener Struktur bildet den Ausgangspunkt für eine genauere Betrachtung.

Während die Krypto News die Märkte erschütterten, hat ein Presale weiter Kapital aufgenommen, obwohl alles andere um ihn herum Verluste verzeichnete. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto entwickelt und das Projekt so aufgebaut, dass es auch während der Angstphase gewachsen ist. Das Projekt hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, obwohl der Fear and Greed Index in dieser Phase auf 15 gefallen war. Alle versprochenen Werkzeuge von Pepeto laufen bereits im Produktivbetrieb und sind keine leeren Versprechen für die Zukunft.

PepetoSwap erhebt null Gebühren auf jeden Trade und hält so mehr Kapital im Wallet als jede konkurrierende Plattform es könnte. Die Cross-Chain-Bridge liefert Multi-Chain-Geschwindigkeit ohne die Kosten, die bei netzwerkübergreifenden Trades die Erträge der Händler schmälern. Auf der offiziellen Pepeto-Website beträgt das Gesamtangebot 420 Billionen Token mit einer klaren Struktur dahinter. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was den Teilnehmern eine geprüfte Sicherheitsgrundlage gibt.

Dieses Tokenomics-Modell folgt dem Rahmen, den der ursprüngliche Pepe Coin auf seinem Weg zu einer Bewertung in Milliardenhöhe verwendet hat. Der Presale liegt bei $0,000000188, einem Preis, der unter dem jedes gelisteten Tokens liegt. Die erwartete Binance-Listung verdichtet die verbleibende Zeit mit jeder Stufe, die schneller als geplant abgeschlossen wird. Das Zeitfenster für den Einstieg wird mit jeder abgeschlossenen Phase kleiner, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum aktuellen Stand.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigt, dass Netzwerkstärke allein den Kurs nicht bewegen kann und SOLANAs Aktivität den Einstiegszeitpunkt nicht ersetzt. Pepeto verändert diese Rechnung von einem völlig anderen Einstiegspunkt aus. Wer bei SOLANA früh einstieg, handelte, als das Fenster offen stand und der Preis niedrig war. Dasselbe Fenster steht jetzt im Pepeto Presale offen, wo während extremer Angst über 10,38 Millionen Dollar eingeflossen sind. Die erwartete Binance-Listung könnte das Ereignis sein, das dieses Fenster für immer schließt. Sobald die Listung erfolgt, schließt der Presale, und die Möglichkeit gehört der Vergangenheit an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was zeigt die aktuelle Krypto News über SOLANA?

SOL fiel am siebzehnten Juli unter $77, obwohl die aktiven Adressen mit fast 7 Millionen Jahreshöchststände testen und die Transaktionen pro Sekunde ein neues Allzeithoch ansteuern. Solana führt alle Blockchains bei RWA-Haltern mit über 300000 Adressen an, doch der Kurs bleibt 74 Prozent unter dem Allzeithoch.

Warum zieht Pepeto während des Krypto-News-Ausverkaufs Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat während extremer Angst mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und wurde von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt, der eine erwartete Listung auf derselben Börse vorbereitet. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.