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Am 17. Juli 2026 findet eine Anhörung zum CLARITY Act statt, doch eine Senatsabstimmung ist nicht terminiert. XRP notiert bei 1,08 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden 2,7 Prozent verloren. Die Polymarket-Quoten für die Verabschiedung fielen von 73 auf rund 43 Prozent.

XRP liegt 70 Prozent unter dem Juli-2025-Hoch von 3,65 Dollar. Der Senat kehrte am 13. Juli zurück, doch das Verteidigungsbudget und andere Gesetze haben Vorrang auf dem Kalender. Senatorin Lummis zielt auf die Woche ab dem 20. Juli für einen Abstimmungsversuch, doch die nötigen 60 Stimmen fehlen weiterhin. Das XRP Ledger überschritt am 16. Juli die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten, während die tägliche Nutzeraktivität gleichzeitig auf ein Jahrestief von 25.350 aktiven Adressen fiel.

Der 7. August als letzter Sitzungstag vor der Sommerpause ist der eigentliche Druckpunkt für jede mögliche Abstimmung. Der Xrp Kurs hängt davon ab, ob das Gesetz diese Frist schafft. Dieser Artikel untersucht den Xrp Kurs und einen Presale mit definierter Börsennotierung.

Xrp Kurs unter Druck: CLARITY Act ohne Abstimmungstermin und 8 Millionen XRPL-Konten

Der CLARITY Act passierte den Bankenausschuss des Senats im Mai 2026 mit einer Abstimmung von 15 zu 9 Stimmen. Die Abstimmung im gesamten Senat wurde jedoch wiederholt verschoben. Das Weiße Haus hatte den 4. Juli als Zieldatum für ein unterzeichnetes Gesetz genannt, doch der Senat ging in die Pause, ohne die Abstimmung anzusetzen. Laut Cryptonews zielt Senatorin Lummis auf die Woche ab dem 20. Juli für einen Abstimmungsversuch, doch für die erforderlichen 60 Stimmen fehlen noch etwa sieben demokratische Unterstützer.

Der Xrp Kurs steht bei 1,08 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 63 Milliarden Dollar. Laut CoinDCX steht der 14-Tage-RSI bei 53,18 im neutralen Bereich, während der MACD positiv ist und kurzfristiges bullisches Moment signalisiert. Der Support bei 1,00 Dollar hat den gesamten Sommer gehalten, während der Widerstand bei 1,20 Dollar das Niveau markiert, das für eine echte Erholung durchbrochen werden müsste. Standard Chartered hält ein Kursziel von 2,80 Dollar für Ende 2026, was vom aktuellen Niveau rund 160 Prozent Aufwärtspotenzial bedeuten würde, setzt dafür aber die Verabschiedung des CLARITY Act und verbesserte Makrobedingungen voraus.

Das XRP Ledger überschritt am 16. Juli die historische Marke von 8 Millionen aktivierten Konten, und die Geschwindigkeit neuer Kontoeröffnungen sank seit März auf durchschnittlich 2.300 pro Tag. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 insgesamt 1,48 Milliarden Dollar an Kapital angezogen, doch die wöchentlichen Zuflüsse verlangsamen sich, seit das Gesetz ins Stocken geriet. Wenn der Support bei 1,00 Dollar bei einem breiteren Ausverkauf bricht, liegt die nächste Unterstützung bei 0,87 Dollar. Während der Xrp Kurs auf eine Senatsabstimmung wartet, die bereits zweimal verschoben wurde, fließt Kapital in definierte Notierungsereignisse, die keine Genehmigung aus Washington benötigen.

Pepeto sammelt über 10,38 Millionen Dollar, während ein gebührenfreier Marktplatz vor der Notierung Gestalt annimmt

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt, wie stark ein einziger gesetzgeberischer Prozess den Xrp Kurs und die Preisentwicklung des gesamten Tokens bestimmen. Genau diese Abhängigkeit von politischen Zeitplänen treibt Investoren zu Projekten, bei denen der nächste Werttreiber nicht in einem Sitzungskalender steht, sondern in einem definierten Listungszeitfenster liegt.

Pepeto setzt auf einen Risk Scorer, der Smart Contracts auf Fallen und versteckte Funktionen prüft, bevor Kapital die Wallet verlässt. Der gebührenfreie Marktplatz PepetoSwap beseitigt Handelskosten vollständig. Diese beiden Werkzeuge zusammen bieten eine Kombination aus Sicherheit und Kostenfreiheit, nach der die meisten Privatanleger seit der Explosion des Meme-Coin-Marktes gesucht haben.

Das Projekt hat über 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital zu einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, und dieses Kapital floss ein, während der breitere Markt tief im Angstbereich notierte. Ein Pepe-Mitgründer steht hinter dem Projekt, derselbe Entwickler, der PEPE mit nichts als Hype und einer Tokenanzahl von 420 Billionen ohne Werkzeuge auf über 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung brachte.

SolidProof hat den gesamten Programmcode vor Beginn des Presales geprüft und vollständig verifiziert, sodass jeder Teilnehmer die Sicherheit hat, dass die technische Grundlage unabhängig bestätigt wurde. Die erwartete Binance-Notierung gibt jedem Presale-Käufer einen definierten Zeitpunkt, an dem der Übergang vom Presale-Preis zum Börsenkurs stattfindet und das Projekt für Millionen neuer Käufer sichtbar wird.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt die vollständige Produktpalette, die für den Tag der Notierung bereitsteht. Die Kursentwicklung hängt von einer Senatsabstimmung ohne bestätigtes Datum ab, während der Pepeto-Presale sich auf ein definiertes Notierungsfenster zubewegt, das nicht von Washington abhängt. Jede Presale-Phase füllt sich schneller als die vorherige, und der Abstand zwischen den Einstiegskosten im Presale und dem erwarteten Notierungspreis ist die Zahl, die erfahrene Wallets bereits kalkuliert haben.

Fazit

Der Xrp Kurs bewegt sich seitwärts, während das Gesetz, das den nächsten Impuls geben soll, in einem politischen Prozess ohne Termin feststeckt, und das macht definierte Listungszeitpunkte zum stärkeren Magneten für frisches Kapital. Presale-Phasen verkaufen sich schneller als geplant, während der breitere Markt eingefroren auf eine Senatsabstimmung wartet, und die Wallets, die jetzt Pepeto kaufen, positionieren sich vor der Notierung. Auf eine Abstimmung zu warten, die bereits zweimal verschoben wurde, während sich ein Presale direkt vor den Augen füllt, ist die Art, wie die besten Einstiege eines Zyklus verpasst werden. Das Notierungsfenster schließt sich, während XRP auf Washington wartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie ist die aktuelle Prognose für XRP im Juli 2026?

Analysten sehen den Support bei 1,00 Dollar und den Widerstand bei 1,20 Dollar als die entscheidenden Niveaus für den Xrp Kurs. Standard Chartered hält ein Jahresziel von 2,80 Dollar, das die Verabschiedung des CLARITY Act und verbesserte Makrobedingungen voraussetzt, und ohne diese Katalysatoren bleibt die Aufwärtsbewegung begrenzt.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während XRP wartet?

Pepeto bietet ein definiertes Notierungsereignis als nächsten Meilenstein, während der Xrp Kurs von einem Senatszeitplan abhängt, der bereits zweimal verschoben wurde. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Produkte, die bereits vor der Notierung fertiggestellt sind.