XRP Prognose im Juli 2026 hängt am CLARITY Act und dem Kampf um die 1-Dollar-Marke

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Die XRP Prognose steht vor einer entscheidenden Woche, denn der Token handelt bei rund 1,09 Dollar und wartet auf den nächsten Impuls. Der CLARITY Act nähert sich einer möglichen Senatsabstimmung vor der Augustpause am 7. August, und Ripple drängt öffentlich auf eine Verabschiedung. Gleichzeitig fielen die XRP-Bestände auf Binance auf ein 5-Monats-Tief, während das XRP Ledger die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten überschritten hat. Trotz dieser Entwicklungen bewegt sich der Kurs kaum über die 1,10-Dollar-Marke hinaus. Bringt der CLARITY Act die XRP Prognose endlich in Bewegung, oder bleibt der Token unter seinem Widerstand gefangen?

XRP Prognose zwischen CLARITY Act und sinkenden Börsenreserven

Der CLARITY Act steht vor einer möglichen Abstimmung im US-Senat vor der Sommerpause am 7. August 2026. Das Gesetz würde den Status von XRP als Rohstoff dauerhaft im Bundesrecht verankern und damit die behördliche Einstufung vom März 2026 rechtlich absichern. Ripple-Chefjurist Stuart Alderoty erklärte am 15. Juli, dass eine Ablehnung die bestehenden unregulierten Bedingungen aufrechterhalten würde, wie Benzinga berichtet.

Senatorin Cynthia Lummis kündigte einen überarbeiteten Entwurf an, und Präsident Trump empfing am 16. Juli republikanische Senatoren im Weißen Haus, um die Verabschiedung voranzutreiben. Standard Chartered prognostiziert bei Inkrafttreten des Gesetzes zwischen 4 und 8 Milliarden Dollar an XRP-ETF-Zuflüssen, was die XRP Prognose erheblich verändern könnte.

Am 16. Juli überschritt das XRP Ledger die Marke von 8 Millionen aktivierten Konten, wie 24/7 Wall Street analysiert. Jedes Konto muss mindestens 1 XRP als Basisreserve dauerhaft sperren, was die Zahl zu einem verlässlichen Maß für die Adoption macht. Die aktiven Adressen pro Tag fielen jedoch auf rund 25.350, den zweitniedrigsten Wert des Jahres 2026. Die XRP Prognose zeigt damit einen Widerspruch zwischen wachsender Kontoanzahl und sinkender täglicher Aktivität.

Die XRP-Bestände auf Binance sanken auf 2,61 Milliarden Token und erreichten damit das niedrigste Niveau seit Februar 2026. Analysten interpretieren sinkende Börsenreserven als Signal für eine Akkumulation in privaten Wallets, was den kurzfristigen Verkaufsdruck verringern kann. Wale kauften in der vergangenen Woche rund 70 Millionen XRP hinzu und kontrollierten damit 74,1 Prozent des Gesamtangebots.

Die XRP Prognose zeigt technisch Support bei 1,00 Dollar und Widerstand im Bereich 1,18 bis 1,20 Dollar. Ein Tagesschluss über 1,14 Dollar könnte den Bullen Raum bis 1,20 Dollar geben, während ein Bruch unter 1,00 Dollar den Weg Richtung 0,90 Dollar öffnen würde. Die XRP Prognose bleibt damit an den CLARITY Act und den breiten Markt gekoppelt. Während der Token auf ein einzelnes Gesetz wartet, das den Preisrahmen verändern könnte, richten andere Marktteilnehmer ihren Blick auf Projekte mit einem ganz anderen Renditefenster.

Pepeto baut mit PepetoSwap eine gebührenfreie Alternative für Trader auf

Die XRP Prognose hängt an einem Gesetzesentwurf und einem breiten Marktaufschwung, die beide noch nicht eingetreten sind. Wer eine andere Art von Einstieg sucht, findet sie bei einem Projekt, das ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins ins Leben gerufen hat und das aktuell im Presale zugänglich ist.

PepetoSwap funktioniert als gebührenfreie Handelsplattform, auf der Nutzer Tokens tauschen können, ohne die Kosten zu tragen, die auf anderen Plattformen die Gewinne schmälern. Der integrierte Risk Scorer gibt Haltern die Möglichkeit, die Sicherheit eines Tokens vor dem Kauf einzuschätzen, was weniger Raten und mehr informierte Entscheidungen bei jedem einzelnen Trade bedeutet. Das Presale-Projekt hat bisher mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen, und dieses Geld floss in einer Marktphase, die von extremer Angst und Zurückhaltung geprägt war.

Mit 420 Billionen Tokens im Gesamtvorrat wurde die Parallele zum originalen Pepe-Coin bewusst gewählt, weil exakt diese Struktur aus einem unbekannten Token ein Projekt mit einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar geformt hat. Vor dem Beginn des Presales hat SolidProof eine vollständige Prüfung des gesamten Vertragscodes durchgeführt und die Sicherheit der technischen Grundlage für alle Teilnehmer bestätigt. Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und das erwartete Binance-Listing könnte den Moment markieren, an dem der Presale-Preis zum offenen Marktpreis wird.

Bereits mehr als 30.000 Wallets haben sich beteiligt, und die XRP Prognose zeigt gerade, wie schwer sich selbst positive Nachrichten im aktuellen Marktumfeld durchsetzen. Pepeto wächst dagegen weiter durch einen Presale, der auch in schwachen Marktphasen Kapital anzieht. Während der Token auf regulatorische Klarheit wartet, sammelt Pepeto Kapital von Anlegern, die vor dem Listing handeln wollen. Die offizielle Pepeto-Website enthält alle Details zum Vertrag und die Prüfergebnisse für eine eigene Bewertung.

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Fazit

Die XRP Prognose bleibt an den CLARITY Act gebunden, und der Zeitpunkt der Verabschiedung liegt außerhalb der Kontrolle einzelner Anleger. Die frühen Käufer des originalen Pepe-Coins verwandelten minimale Einsätze in beträchtliche Vermögen, weil sie vor der breiten Masse gehandelt haben, und dieses Muster könnte sich bei Pepeto wiederholen. Die XRP Prognose wartet auf den CLARITY Act, doch der Pepeto-Presale schließt in Tagen, nicht in Monaten. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und der Abstand zwischen Presale-Einstieg und Listing-Preis wird mit jeder verbleibenden Stunde kleiner.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei rund 1,09 Dollar mit Support bei der psychologisch wichtigen 1,00-Dollar-Marke und Widerstand im Bereich 1,18 bis 1,20 Dollar. Der CLARITY Act könnte bei Verabschiedung ETF-Zuflüsse zwischen 4 und 8 Milliarden Dollar auslösen und die gesamte Preisstruktur verändern.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine gebührenfreie Handelsplattform und einen Risk Scorer für die Token-Sicherheitsprüfung, aufgebaut von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und steht vor einem erwarteten Binance-Listing. Weitere Informationen finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).